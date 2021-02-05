楊天命如何會由一個在香港公開賽領了幾個獎的出色插花師，搖身一變成為一位有名的堪輿學家呢？原來是上天選擇了他當上這行業，讓他教人趨吉避凶，改善運氣。最大轉捩點是他在人生中結識了一位印度風水師，告訴他：「西藏有位師傅等緊你，你去搵佢，佢會收你為徒！」自此改變了他的一生。

其實當年這位印度行家叫他去西藏找師傅時，楊天命還是半信半疑，但找到這位師傅後，跟了師傅半個月學習唸咒，回來後楊天命曾經預測到北韓核爆、金融海嘯、四川地震等大事，自此聲名大噪，日本的獨賣新聞、美聯社和法新社都上門訪問他，連他自己也沒想到就此成名，黃金時期找他算命，最少要排期半年才可以。

自小在華富邨長大的他，中學畢業後在影樓當攝影助理，之後又當過插花師，替酒店做佈置。1991年，開始跟隨蘇民峰學習風水命理。後來，他自行創業開設花店，兼在店內替熟客算命。1992年，楊天命移民加拿大，在當地認識世界佛教會的主持馮公夏，並拜師入門向對方學習占卦術。

讀小學已經對風水好有興趣

1993年起替加拿大華人雜誌寫關於風水的專欄，業餘看相。之後在加拿大認識了鄭丹瑞，鄭丹瑞叫他改名叫楊天命（原名姚偉豪），還邀他2000年回來香港做風水節目。「我小時候已經對風水相學好有興趣，小學已經喺圖書館借掌相書睇，只係睇唔明白，我選擇這行係命運，係呢行選擇咗我。我業餘嘅時候幫人睇，每個人都話你講得好中，我先知道原來我有天份。」

後來他結交了一位印度風水師，成為好友，這師傅有日突然告訴他，叫他去西藏找一位高人，拜高人為師，「呢位印度風水師同我講完，我問鄭丹瑞去唔去好？佢話當然要去，咁我就去咗大半個月西藏，真係搵到嗰位師傅，之後佢就教我唸一套咒語，之後我嘅占卦術就更加準，靈感更加多。我喺西藏布達拉宮前咗一支卦，返嚟就寫咗一本書，預測咗北韓喺哪個月份核試爆，真係準到自己都唔信，然後日本嘅獨賣新聞、美聯社同法新社都先後嚟訪問我。」

今年56歲的楊天命，長子在加拿大當了廚師，細仔剛大學畢業，已開始找工作，兩個兒子已出身，而太太因為長期在加拿大照顧患有老人痴呆症的母親，所以一直不能長期回港陪他生活，「無所謂，我喜歡單身，又鍾意藝術，過了50歲後，更加要識得享受生活，我得閒就打乒乓波、畫國畫、攝影、打羽毛球同睇書，我就係做呢啲嘢，我覺得好享受，到有日要退休時，我會呢度住幾個月，嗰度住幾個月，咁樣我覺得人生好玩啲。」

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