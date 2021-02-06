韓國不少網民累受批評，因而發生不愉快事件，繼傳來網紅Maetel的死訊後，另一名活躍於韓國afreecaTV直播平台的網紅Tangle Dahee疑似因為情緒影響，日前留言指自己吃了安眠藥後做直播，又表明計劃到精神科接受治療，令網民十分擔憂她的健康情況，又擔心她會屈到出事。

性感出位見稱

Tangle Dahee一向以性感出位吸引fans，當中她曾因為在直播時穿上泳衣大騷身材，因為過火誘人的動作而吸引2萬人觀看，但同時她因為太過出位而多次被禁止直播。而YouTube頻道擁有近100萬名fans關注的Tangle Dahee，前日凌晨在社交網透露了艱難的心情，她說：「昨晚進行的直播，連我都想不起來了，請求大家諒解。因為昨天吃了安眠藥後開了直播。但之後頻道主管來電話才知道。我已記不起，只記得當時哭得很厲害，到之後先知道自己做了直播。我想我好像被強制終止直播了，看來最近心理上很累。其實我快瘋了，頻道主管都叫我休息比較好。」

透露想暫時休息

而Tangle Dahee傳達了身心疲憊的事實外，亦留言表示想暫時休息一下的發文：「因為情況不好，所以不想花那麼長時間。謝謝你們在我身邊，吃安眠藥才能說出真心話。」同時透露要到精神科接受治療的計劃，由於近日不少網紅都疑不堪壓力走上絕路，所以一眾fans都十分擔心她的情況，亦希望她盡快回復健康，又留言指治療比做直播更重要。

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