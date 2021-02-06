天王劉德華上月開抖音，由於這是他出道以來首個全球個人社交賬號，所以兩天迅吸逾4,000萬fans關注，風頭一時無兩。有傳劉德華以過億人仔開抖音，收得天價當然要賣力，出名勤力的他，早前一連上載3條短片，反應超理想，甚至一度榮登抖音熱門明星賬號第1名。不過，劉德華在上載第5條短片時，就因為在片中落了水印及有廣告連結，為新戲《人潮洶湧》宣傳，結果觸犯平台規則，因此被降權， 抖音官方限制其短片流量，令該片能觸及的人數大跌，相比起他之前公開的4條短片、平均每條逾2,000萬的流量來計，第5條片只得4分1約500多萬，數字相差甚遠。

儘管被限制流量，但劉德華一方並未氣餒，今日繼續出片，但就「聰明」得多，劉德華在短片中大玩強國人網絡潮語，雖然他在片中一貫地chok和幽默，但流量遠不及之前公開的短片般，輕鬆破千萬。

央視唯一追蹤藝人

其實劉德華開抖音賬號，除了令fans大為興奮外，連大陸官媒央視新聞的官方抖音賬號也有追蹤劉德華，而在央視新聞的追蹤者名單中，劉德華是唯一一位藝人，可見劉德華的影響力。央視新聞官方賬號日前在劉德華的抖音中留言「坐等春晚經典歌曲《回家的路》」，算是十分罕見。

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