艾威昨日在疫情下度過62歲生日，今日他在社交平台分享了一條慶祝生日的短片，並表示：「一次過在這裏謝謝大家的祝福，生日願望當然是希望疫情早日消失，人人有工開。」片中見郭政鴻拿着一個兩層大蛋糕，而金牌監製梁家樹就拿着酒杯站在壽星仔身旁，跟現場一班朋友齊唱生日歌，唱完生日歌之後，郭政鴻箍住艾威後頸，再將蛋糕搞「質」向他的面上，艾威嘴臉沾滿奶油，在場朋友大聲歡笑，艾威也笑開懷。

昨日才由大陸回港的艾威今日接受《蘋果》電話訪問，指慶祝片是日前拍攝，事前並不知郭政鴻等幕前幕後跟他慶祝，問鴻仔突然將蛋糕質向他面會否嬲嬲豬？艾威說：「唔嬲，我跟住都錫返佢一啖啦！」艾威去年與圈外太太Lisa決定結束18年婚姻，今年是他回復單身後的第一個生日，會否特別感觸？艾威說：「都唔會，其實舊年生日時我哋已經分開咗。」講到生日願望，艾威表示：「希望身體健康，人人有工開。」

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