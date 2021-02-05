疫情下很多大型活動叫停，受限聚令影響，嗇色園早前公佈取消今年的年三十晚善信入黃大仙祠上頭炷香的安排，其間會有FB直播大殿內的祈福儀式。沒有善信搶閘人逼人的畫面，令送鼠迎牛的熱鬧氣氛驟減。88歲的黃夏蕙年年都會以出位生肖造型搶攻頭炷香，其實今年集埋她「牛魔王」look，大家就可以集齊夏蕙BB的12生肖閃卡喇！《蘋果》為免夏蕙BB的生肖鏈「斷纜」，日前相約她提早拍攝入黃大仙上香情況，各位可以安坐家中避疫，一齊透過屏幕與「頭炷香icon」夏蕙BB祈福。

夏蕙BB為迎牛年即「牛魔王」上身，一身黃袍加臉上的大戲妝，霸氣十足，全身造型就靠帽子上的兩個牛角點睛，貪靚的夏蕙BB更配上透明口罩。現場吸引巿民紛紛走近圍觀，他們都讚夏蕙BB牛年造型夠靚。夏蕙BB不能在年三十晚親身到祠內上香，雖感無奈，但為着安全都要接受，「係好可惜，有心唔怕遲，我揀咗初一下午再入嚟祈福，嗰日當行埋大運。」

拍攝當日，夏蕙BB一如以往先到黃大仙外的小檔購買祈福必備的大葫蘆和長香，「買大葫蘆好，佢既旺財又收是非。」屬雞的夏蕙BB更看中牛仔吊飾，檔主即推介：「雞同牛係三合，兩個生肖好夾。」夏蕙BB隨即搜購了一堆牛仔吊飾傍身兼送禮，然後帶着長香慢步行入祠內，她點香後在大殿前誠心合十祈福，口中唸唸有詞：「大家平平安安，最緊要疫情快啲過去，香港一切回復。牛魔王戰勝疫情呀，身體健康，多謝，多謝，多謝！」身邊善信看到她都異口同聲大讚她有心。

為港人求得中平籤

夏蕙BB再去取籤筒為港人求籤，隨即在大殿平台前找個有利位置，方便跪拜。夏蕙BB搖了幾下籤筒跌下九十四籤，之後就找師傅解籤。九十四籤「劉琦奔江夏」是中平籤，籤文「一窟難容兩虎兒，乘風別嶺各棲之，名山自守為巢穴，可免傷殘後悔遲」。夏蕙BB強調這是為港人祈福，師傅即說：「兩虎相爭會打架同有拗撬，梗係冇咁好，寓意疫情仲係未得，所以香港上半年運程仲係低沉，疫情最快下半年，大約秋天時先會好喇。2021牛年，牛屬土，土生金，金剋木，上半年仲會有阻滯，疫下經濟蕭條，又死咗逾百人，點都要慢慢先好轉。預計當疫苗到齊，大家打咗就會好，咁就係撥開雲霧見青天。呢段時間，大家耐心喺屋企避疫等吓先。」

師傅再贈了幾句給夏蕙BB，當知道她已88歲，師傅說：「你流年幾好，雞屬金，牛屬土，土生金，合太歲，身體健康，心想事成，但農曆二月同八月要注意健康，或有少少阻滯。」師傅指夏蕙BB下巴兜兜、嘴角彎彎和耳珠夠厚，「晚年運好好，仲會好長命。」師傅還約定夏蕙BB明年虎年再來幫襯解籤。

夏蕙BB今年花心思cosplay的牛魔王，其實由大戲服演化出來，她表示上妝都搞了半日，「我朝早9點起身化妝，由頭整到落腳，化咗大戲妝就唔食得嘢，只要靚，捱餓都冇問題。」單是身上戲服就要18,000元，牛⻆帽要5,000元，鞋要1,500元，靚妝3,000元，粗略一計這個大變身盛惠27,500元，不過對夏蕙BB來說「靚就冇問題」，她笑言又要構思明年cosplay扮虎。

問到夏蕙BB過去一年疫下如何度過？她輕嘆：「冇工開呀，我都賺少咗錢，希望可以快啲通關。而家困住冇得走，我都要慳啲，但我好擔心好多演藝界嘅長者，好多冇工做，飯都冇得開，我想繼續籌啲善款幫佢哋。」但夏蕙BB最感嘆是鼠年帶走不少演藝界前輩，「今年死得人多，好多老友記又走咗，差唔多個個月都去殯儀館，好傷心。」夏蕙BB疫下多數留在家中，為老公潘炳烈煮飯，「我哋有時買定一個星期啲餸，我煮佢洗碗。」她都預計限聚令下，今年未能跟家人吃團年飯及開年飯，夏蕙BB續說：「而家真係幾難先一家人食到飯呀，我希望快啲有疫苗，大家打咗就有保障。」

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