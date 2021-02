經典科幻電影《星球大戰》(Star Wars)系列澳洲女星Trisha Noble上月因間皮瘤(Mesothelioma)病逝,享年76歲。

Trisha Noble原名Patricia Ann Ruth Noble,曾於60年代以Patsy Ann Noble之名進軍樂壇,在英國及美國演出。Trisha其後演出過2002年《星球大戰前傳II:複製人侵略》(Star Wars Episode II: Attack of the Clones)及2005年《星球大戰前傳III:黑帝君臨》(Star Wars Episode III: Revenge of the Sith)兩部星戰系列電影,在片中飾演女主角妮坦莉寶雯(Natalie Portman)的母親。據悉,Trisha於上月23日離世,未能慶祝本月3日的77歲生日,她身患的間皮瘤是一種覆蓋內臟表面薄層組織的癌症,經過18個月的苦戰後最終失救。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!