經典科幻電影《星球大戰》（Star Wars）系列澳洲女星Trisha Noble上月因間皮瘤（Mesothelioma）病逝，享年76歲。

Trisha Noble原名Patricia Ann Ruth Noble，曾於60年代以Patsy Ann Noble之名進軍樂壇，在英國及美國演出。Trisha其後演出過2002年《星球大戰前傳II：複製人侵略》（Star Wars Episode II: Attack of the Clones）及2005年《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith）兩部星戰系列電影，在片中飾演女主角妮坦莉寶雯（Natalie Portman）的母親。據悉，Trisha於上月23日離世，未能慶祝本月3日的77歲生日，她身患的間皮瘤是一種覆蓋內臟表面薄層組織的癌症，經過18個月的苦戰後最終失救。

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