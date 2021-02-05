用一條繩來個五花大綁，皮肉痛楚直接昇華成為欲望歡愉。Netflix劇集《親密束縛》（Bonding）前年首播，透過喜劇探索BDSM變化萬千的世界。時隔兩年，劇集第二季近日上架，少了第一季的獵奇，卻多了角色內心描寫，同時反映兩位主角面對的事業與感情危機。

撰文：宣柏健

美劇《親密束縛》第二季

類型：黑色喜劇

演員：Zoe Levin、Brendan Scannell

美劇《親密束縛》短小精悍，每集平均20分鐘，第二季全長八集，全部煲完也只是兩個多小時。第一季以BDSM作招徠也能滿足觀眾好奇心態，BDSM是Bondage（綑綁）、Discipline（調教）、Sadism（施虐）及Masochism（被虐）的簡稱，劇中各式奇觀陸續登場，第二季又如何承接？主角Tiff（Zoe Levin飾）主修心理學，同時也是調教師，與同志好友兼助手Pete（Brenden Scannel飾）一起探索BDSM 的無限可能。上季他們因出錯而令他們在SM界聲名狼藉，更被抵制禁止他們開工。今季二人捲土重來，更銳意提升實戰技巧，一洗頹風。

弱勢社群成話事人

劇集的角色設定相當有趣，Tiff身為調教師，面對平常壓抑自己的男性客人，顛覆主流中的男女性別權力關係。劇中尋求被虐快感的男性，大多在職場和日常生活中刻意或被迫強作陽剛，務求符合社會對男人的定義。Tiff在某程度上是為釋放男性強迫當大男人而來的壓力，而Tiff好友Pete的同志身份，也同樣衝擊傳統思想下男性應有的面貌。在社會上，二人都是性別權力中的弱勢，但在BDSM領域中，他們則反過來成為話事人，掌控前來光顧的男性。

製作人Rightor Doyle曾在訪談中承認第一季播出後，收到不少BDSM界人士批評，指劇集僅停留嘩眾取寵層次。今季編劇加入BDSM達人Olivia Troy，務求更深入刻劃BDSM從業員的真貌。和上季的搞笑獵奇相比，今季劇情銳意讓觀眾明白BDSM更像是心理治療，讓客人在安全的空間大膽活出自我。

母女關係埋下伏線

SM以外，故事也大幅側重各個角色的內心描寫，例如Tiff始終不肯承認Doug（Micah Stock飾）的男友身份，只希望視他為friend with benefits，再加上第三者出現，令Tiff與Doug關係更複雜。Pete與banker男友Josh（Theo Stockman飾）感情甜蜜穩定，Pete對自己的身份從不感到羞愧，但Josh卻因出身保守富裕家庭，從不敢向人坦承自己性取向，甚至在公開場合刻意扮直，與朋友對話句句爆粗，誇張得來諷刺。Tiff與Pete的友誼在今季中也大受考驗， 而Tiff與母親的關係也在今季埋下伏線。母女之間如何冰釋前嫌，相信會是第三季的重點。