等足12年，今年終於……等到喇！

現年88歲的黃夏蕙於2007年開始扮生肖cosplay到黃大仙搶攻頭炷香，本來2018年就集齊夏蕙BB的12生肖閃卡，無奈她2009年突然以大戲裝代替扮牛出動，令生肖鏈突然「斷纜」，結果等到今年，牛年返來了，夏蕙BB精心構思「牛魔王」造型出動，再配上大戲妝，她誠心入祠求黃大仙趕走疫情，人人身體健康。

重溫夏蕙BB過去的生肖造型，各有特色。她的羊、蛇、狗、龍、兔、虎造型都比較簡單，只是戴上該年生肖立體頭套，以便上頭炷香時，在鏡頭前搶鏡。夏蕙BB後來在豬、猴、馬、雞、鼠這幾年都玩心思造型，索性由頭襯到腳，馬年時變身「胭脂馬」，一身大戲妝，入型入格。豬年戴了豬鼻加粉紅工人褲，迷人pink pig晒可愛。

夏蕙BB近年扮上癮，猴年的「馬騮精」造型也令大家留下深刻印象，金色毛毛假髮，為造型點睛，高齡夏蕙BB更搖動金剛棒，動作敏捷，身形嬌小的她反變得短小精悍。夏蕙BB雞年扮金雞，雞冠帽和一對厚底金鞋，為她增添不少生氣。去年鼠年，87歲的夏蕙BB變身米妮，頭上的大紅蝴蝶結和身上的紅白波點裙，靈鼠活現。

牛魔王有95分

今年牛年，夏蕙BB終於儲齊一套12生肖閃卡，她一邊看過往造型，一邊說：「個個都好靚喎！兔仔好得意，胭脂馬好有活力，蛇年我頭上好多條蛇仔，老虎就虎虎生威。」夏蕙BB今年的霸氣牛魔王都毫不遜色，牛角帽配一身戲服，非常醒神，她表示度身訂做的戲服並不便宜，全身造型花了逾2萬元都在所不計，夏蕙BB至緊要夠威和搶鏡。夏蕙BB有見今年黃大仙祠取消了讓公眾年三十晚裝頭炷香的安排，她為免「斷纜」，今年索性提早出動。祠內的善信發現了「牛魔王」，即上前圍觀、拍照和集郵，甚至跟親民的夏蕙BB握手，大家異口同聲稱讚她的造型有心思，連居港的印度女子都用英文大讚「looking very nice」，尹小姐則謂牛魔王造型值95分。眼利的石小姐卻嫌夏蕙BB的牛魔王美中不足：「牛角太短，應該長啲，件衫唔錯，但你對鞋係老虎頭喎！」但石小姐還是很欣賞夏蕙BB的靚衫，忍不住伸手摸吓。

問夏蕙BB最喜歡自己12生肖閃卡的哪一個造型？三心兩意的她即說：「金雞、金猴同米妮都鍾意，如果真係只准揀一個，我揀馬騮精喇！」夏蕙BB也問現場巿民心水，尹小姐票選金猴和牛魔王，要求比較高的石小姐則揀金雞和胭脂馬。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！