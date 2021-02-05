基斯杜化龐馬從影以來參演過作品逾200套，當中的代表作有夥拍英國女星茱莉安德絲（Julie Andrews）的1965年經典電影《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music），當年該電影曾勇奪10項奧斯卡獎項，包括最佳電影。

基斯杜化龐馬還演出不少名片，包括夥拍基斯杜化李夫（Christopher Reeve）、珍茜摩爾（Jane Seymour）的1980年愛情經典《時光倒流七十年》（Somewhere in Time），他一生共三度角逐奧斯卡最佳男配角，在2011年憑《基爸愛留情》（Beginners）贏得首個小金人。

近年活躍影壇，前年演出大卡士電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），並為2017年的《萬惡金錢》（All the Money in the World）扮演石油大亨John Paul Getty，他是為頂替捲入性醜聞的奇雲史帕西（Kevin Spacey）而臨時拉夫接拍，令基斯杜化龐馬於2018年獲提名奧斯卡的最佳男配角。

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