基斯杜化龐馬從影以來參演過作品逾200套,當中的代表作有夥拍英國女星茱莉安德絲(Julie Andrews)的1965年經典電影《仙樂飄飄處處聞》(Sound of Music),當年該電影曾勇奪10項奧斯卡獎項,包括最佳電影。

基斯杜化龐馬還演出不少名片,包括夥拍基斯杜化李夫(Christopher Reeve)、珍茜摩爾(Jane Seymour)的1980年愛情經典《時光倒流七十年》(Somewhere in Time),他一生共三度角逐奧斯卡最佳男配角,在2011年憑《基爸愛留情》(Beginners)贏得首個小金人。

近年活躍影壇,前年演出大卡士電影《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out),並為2017年的《萬惡金錢》(All the Money in the World)扮演石油大亨John Paul Getty,他是為頂替捲入性醜聞的奇雲史帕西(Kevin Spacey)而臨時拉夫接拍,令基斯杜化龐馬於2018年獲提名奧斯卡的最佳男配角。

