台灣女星「雞排妹」鄭家純早前自爆被台語歌手翁立友摸籮，昨日打算到翁立友主辦的記者會與對方當面對質時，卻被唱片公司以調虎離山呃走，而翁立友現身記者會後只堅稱自己是清白，但就避談摸籮事件，但因為他以「受害者」來自稱，致雞排妹其後要委託律師出聲明，指這個形容詞對雞排妹來說是「二度傷害」及更嚴重的惡意。

由酒店門口已被歌迷鬧

事隔一日，雞排妹剛剛在facebook中講到昨日硬闖翁立友記者會的經過及經過。雞排妹一開始就留言說：「我不想呼籲別人『要勇敢』，因為這個勇敢，是有代價的。」之後她便開始憶述昨天的經過，她表示當到達舉行記者會的酒店門口開始，已被一名翁立友歌迷羞辱直至她走到會場內。當她坐在第一排座位等待記者會開始時，她的前方是一名帶有惡意的女記者，由於不認識該媒體，故她懷疑是翁立友的唱片公司請來：「警政時報這家媒體從沒看過，查了一下背景，喔，有可能是豪記（唱片公司）知道我要來現場才找來的吧，她前天應該很忙，到各大新聞留言區抄寫噁心言論，昨天才可以這麼流暢的驚句攻擊連發。」

雞排妹謂雖然一直被對方攻擊，但因自己選擇無視，搞到對方看起來頗冇癮。之後雞排妹又以「+9孕婦」來形容已懷孕9個月的翁立友經理人，指她講話的聲音比台北市長柯文哲更大聲，而她又指被在場的記者包圍時，無論聽到甚麼態度的言語，也不會被壓垮：「那是我多年來站在浪尖上的日常生活。用第一視角開直播真實記錄，展演主題為：『惡』，事後再看會感到荒唐可笑。」

將痛苦視為磨練

她又指這個星期發生的事，就好像一個實境騷：「血淋淋上演當你在台灣身為性騷擾受害者，選擇不顧一切說出來後，會面臨到的一切。」雞排妹指自己是可以快速去消化負面情緒的人，她表示如果遇到性騷擾後，連自己都不敢說出來，其他受害人就會更害怕：「最後能夠一個人去正面對決，勇氣是替我加油的你們給的，謝謝大家。」而雞排妹最後亦叮囑大家要繼續保持善良的心：「將痛苦視為磨練，就不會墜入深淵。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！