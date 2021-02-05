台灣藝人鄭家純（雞排妹）日前自爆出席商演活動被老闆言語性騷擾，更被同場演出的台語歌王翁立友疑似摸臀，翁立友所屬的豪記唱片昨午在台北舉行記者會，雞排妹突然到場引起哄動，但她未有回應任何傳媒提問，一言不發坐在會場拿出電話開直播。翁立友經理人在台上請她離場，雞排妹指自己是當事人，想知道翁立友怎樣回應，雙方僵持下，主辦單位聲稱改網上直播，雞排妹隨後離席，翁立友立即現身，但雞排妹收到消息折返卻遭大會拒之門外。

稱人言可畏

翁立友在律師江嘉芸陪同下開腔為自己解畫：「我不是躲起來，只是很無奈在思考性騷擾。我是一個受害人，為甚麼我要來解釋這個事件，這事件的開端，引起不是我，但是變成我要來面對，讓我非常痛苦。」他哽咽說此事令母親擔心：「我想到阮玲玉留給世人最後的遺言，人言可畏的可怕與恐怖。我想如果做了這件事情，我翁立友這個名字，就再也不會清清白白的，我連想自殺的權利都沒有，拜託你們提告，我沒有權利要求你跟我道歉，但是我有權利請求你，拜託你來告我，還我一個清白。」

翁立友發表完聲明後離場，其後律師江嘉芸補充不排除提告，透過司法還原真相。雞排妹在酒店外求見翁立友不果，受訪時生氣地罵對方不敢直接對話：「他就是加害人，他的朋友更是加害人，今天我跟他在同一個場合，他遲遲不敢出來，我完全沒有辦法聽到他講甚麼，他到底為甚麼不敢跟我見到面，為何不敢跟我對話，我人就在這，然後離開還用逃跑的，我已經完全表述過我的立場了。」其實前晚雞排妹已在社交網留言表示昨日會到場，不過當時唱片公司方面回應：「只請受邀媒體。」

獲阿澤力撐

杜汶澤昨日在社交網留言力撐：「香港人有難的時候，家純為港人發聲，但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄，我心裏很難受。」雞排妹早前自爆去年錄製節目《全民星攻略》，遭主持曾國城「壓胸」，曾國城為事件致歉：「我的肚子可能比她的胸部要再大一點，她對於我表達友誼的方式如果不太習慣，其實明說就好了，在我的世界裏沒有男女老幼。」