活躍於1970年代的邵氏艷星胡錦，今日在台灣出席當地乳癌防治基金會的包場活動，與其他病友及義工一起欣賞賀歲片《金不厭詐》。曾兩度患乳癌的胡錦在活動中分享自己痊癒的心路歷程。

現年73歲的胡錦於1999年首次患上乳癌，當時她特別從美國返台開刀，接受治療，她曾在訪問中提過自己每年都作定期檢查，亦有遵照醫生吩咐食抑制癌細胞的荷爾蒙藥，可惜乳癌再度找上她，再度患乳癌的胡錦當時問醫生還有幾年可以活，醫生跟她說剩3年，她為了在剩下的歲月裏完成求學的夢想，決定去報讀台灣國立政治大學經營管理碩士課程，並在2年內順利畢業。之後她再去看醫生，醫生說她應還有3年時間，故胡錦目前在空餘時間就會去打高爾夫球、羽毛球及扒龍舟等運動，保持體態。

有望復出客串

胡錦雖然已闊別幕前，但她今日在活動上與該片導演王重正相談甚歡，導演邀請她出山拍戲，她也給導演一些拍戲意見。王重正提到未來會拍攝「三個年齡層代的女性故事」，胡錦表示如果有機會，可能會客串演出。

現場另為今日胡錦慶祝身份證上的生日（2月6日），她指自己當初報戶口時失誤，誤將3月10日的生日登記成2月6日，因為才會有兩個生日出現。另外，胡錦透露已77歲的老公顧安生日前安裝了心臟支架，目前手術後恢復良好。

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