現年30歲的日本藝人小池成，是男子組合Platinum Boys成員之一，由於他打扮越來越女性化，一身中性打扮及風格在隊中形成對比，更被形容是小室哲哉昔日旗下藝人KABA的接班人，有望以「姐姐形象」殺出血路。

小池成早在2004年參加尊尼事務所的招募賽事，入行後曾以尊尼仔身份發展，曾為KAT-TUN、NEWS伴舞，不過他在半年後離巢發展，之後曾為韓國男團SHINee、東方神起的演出擔任舞蹈員，年前簽約事務所RISING旗下，成為DA PUMP、w-inds.師弟，與牧田一成、長田光平、和田光太郎、小川拓哉組成五人男團Platinum Boys，於2019年10月推出首支單曲《獻給你》。不過在Platinum Boys出道後，小池成的中性打扮更變本加厲，還變裝示人，外型與正常女性沒有太大分別。

雖然小池成未有在公開出櫃，但他的一舉一動已承認自己是屬於LGBTQ界別，有指小池成情傾兩位隊友，分別是22歲的牧田一成和23歲的長田光平，但似乎只是「神女有心」。

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