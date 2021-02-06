韓國拍出軌劇一向有一手，好似《夫妻的世界》、《Penthouse》都爆紅，而近日另一齣出軌劇《婚詞離曲》在當地爆紅，更成為收費台TV朝鮮史上收視No.1的電視劇，認真犀利。《婚詞離曲》今日將播出第5集，劇集第3集創下8.899%新高，在當地掀起話題，香港劇迷可於Netflix上追看。

講三代女性

《婚詞離曲》講述代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。當中港劇迷較為認識的主角就要數曾擔正《焦急的羅曼史》的37歲成勛，他於第一集表現得深愛妻子李歌領，但第二集卻已揭示他暪着妻子搞外遇，之後更因為第三者懷孕而打算與妻子離婚。

遭狂摑32巴

於第3集中成勛被妻子李歌領發現婚外情後，即時令火爆的李歌領憤怒不已，她更連摑成勛32巴，令不少「大婆」睇到拍爛手掌。而於今日播出的一集中，雖然李歌領已得知成勛出軌，並向老爺奶奶訴苦，但成勛就告知母親外遇對象已懷孕的消息，令一直渴望抱孫的母親大感歡喜。預告照中可見李歌領相約成勛吃晚餐，飲了幾杯的李歌領突襲了剛剛洗完澡的成勛。

發生激烈爭執

成勛面對熱情的妻子，急忙用毛巾遮住身體，但此舉卻令李歌領更是憤怒不已。最終無法忍受的李歌領緊緊抓住成勛的恤衫，激動得不斷搖晃，向成勛發洩憤怒情緒，並發生了激烈的爭執，令人好奇他們兩夫妻之間最終會如何解決。

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