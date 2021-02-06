話題女王張栢芝近日參加內地節目《乘風破浪的姐姐2》，之前個人表現時，栢芝俾人狂插hea跳走音失聲，最新一集栢芝入組女團，30名姐姐組成多隊女團比拼。由於今次分組賽是事先錄音再咪嘴，因此純考組員的合拍性和跳功，觀眾在今集無緣再聽到栢芝猶如地獄級別的歌聲，不過，栢芝在今集穿上性感舞衣露肩又晒腿，Rap再加跳舞，依然被網民批身形走樣，甚至指她的大肚腩十足有身紀，還笑她第4度懷孕。

挑那英機失敗

今集節目中，大會將最高分及最低分的姐姐分為「守擂組」及「破浪組」，兩組各有15人。栢芝的《理所當然》組4名姐姐，今次就挑戰那英的《在這裏請你隨意》組。相比起對上兩次的個人賽，栢芝今集舞姿比較似模似樣，不過比起其他3位隊員的落力演出，有人依然彈栢芝似擺甫士多過跳舞，Hea跳的她只靠表情搭夠，而她主力負責Rap部份，其中唱出歌詞：「我不懂甚麼年少輕狂，只懂勝者為王，這是我選擇挑戰那英組的主張，this it。」向死敵那英挑機。雖然栢芝滿意表演，完騷後感動得眼泛淚光，但最終仍敗給那英組。

之後，栢芝被安排重新調配入其他組，她表明想入那英一組，不過那英就似乎唔多想，搲晒頭表現抗拒，栢芝見狀即說：「你可以拒絕。」那英順勢婉拒：「你先想想吧！」二人過招令現場氣氛尷尬，事後有網民讚那英夠真，不想自己組被低質隊員拖累，亦有人指栢芝純粹想入實力較好一隊，靠隊友惡補自己的不足。

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