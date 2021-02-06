現年34歲的日本女主播田中美奈實轉型成為性感尤物，其事業可謂再創高峯，拍劇、代言及主持節目等，令她於過去一年簡直豬籠入水，最近拍攝的內衣廣告更隨處見到，令她的女神形象更加深入民心。

田中美奈實於2019年12月推出到西班牙取景的首本寫真集《Sincerely yours...》，大賣47萬本，打低一眾妹妹仔偶像，成為去年最暢銷寫真集，還屬Oricon自2008年創辦寫真銷量榜以來，史上最高銷量作品。該寫真集長賣長有，過去一星期亦有1千本銷量，佔據本星期銷量榜第13位，已是出版以來連續60星期打入前20名，認真犀利。

有見及此，不少日本女主播也趁勢轉行性感，當中G Cup主播鷲見玲奈被視田中美奈實最強勁敵，近期亦全方位發展，接拍日劇及殺入廣告界，盛傳鷲見玲奈正籌備性感寫真集，目前為不同雜誌拍攝寫真先作熱身。

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