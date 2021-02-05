農曆新年快到，大家又會醒起一眾風水命理師傅，已被封為大師的楊天命日前接受《蘋果》訪問，講起他由插花師變成堪輿學家的奇遇，提到上年在反修例運動中表態後遭恐嚇，也講及現時的心境及對香港未來預測。

撰文：陳晴

攝影：沈健程

現年56歲的楊天命、原名姚偉豪，自小在華富邨長大，中學畢業後在影樓當攝影助理，之後又做過插花師替酒店佈置，更在香港公開賽得過幾個獎項。1991年楊天命跟隨蘇民峰學習風水命理，翌年移民加拿大，在當地認識鄭丹瑞，對方叫他改名為楊天命，還邀他回港做風水節目：「我小時候已經對風水相學好有興趣，小學已經喺圖書館借掌相書睇，係呢行選擇咗我。我業餘嘅時候幫人睇，每個人都話你講得好中，我先知道原來我有天份。」

愛香港選擇回流

提起人生最大轉捩點，楊天命指是結識了一位印度風水師，成為好友，師傅有日突然告訴他：「西藏有位師傅等緊你，你去搵佢，佢會收你為徒！」楊天命因此到西藏：「咁我就去咗大半個月西藏，真係搵到嗰位師傅，佢就教我念一套咒語，我嘅卜卦術就更加準，靈感更加多。」回港後他即預測到北韓核爆、金融海嘯及四川地震等大事，自此聲名大噪，日本的獨賣新聞、美聯社和法新社都上門訪問他。

楊天命的長子在加拿大當廚師，細仔剛大學畢業，而太太因為長期在加拿大照顧患有老人癡呆症的母親，所以一直不能回港陪他生活：「冇所謂，我喜歡單身，得閒就打乒乓波、畫國畫、攝影、打羽毛球同睇書。」去年香港立國安法後，不少人都打算離開香港，楊天命是加拿大公民，問他會否返回當地？他堅定說：「唔走！我回流香港，因為我愛香港。我個人好樂觀嘅，覺得香港只係突然有病，香港會康復。」有指香港政府擬不讓市民持有雙重國籍，他無奈表示：「真係要揀嘅話，當然選擇加拿大，有任何事情，領事館都會救我。」

放寬自由能生財

最後，楊天命卜卦預測香港的運勢：「香港嘅地運係完結咗，2024年之後，係少咗金融經濟中心嘅運氣，而香港係一條南龍，整個中國向南發展嘅一條龍脈，其實香港好嘅話，中國才會好，你唔可以認為，上海可以代替香港，如果上海代替香港，應該好耐之前便代替咗，如果中國嘅領導者，肯放寬自由畀香港，回復以前嘅制度，香港就會不停為中國生錢。」