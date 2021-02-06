陳自瑤（YoYo）前晚在社交平台表示有消息宣佈，叫大家要「密切留意」，結果有不少網民食住花生等睇戲，有人估係想講「獨立宣言」，亦有人估係同工作有關。直到昨晚YoYo揭盅，原來她籌備了一年的YouTube頻道正式成立！

雖然等緊食花生嘅網民覺得失望，但係都有唔少人訂閱，開咗13個鐘左右，已經有接近1萬人訂閱，第一條片都有3萬幾人睇，睇嚟呢個「密切留意」都幾有吸引力。喺第一條片，YoYo準備咗11條聲稱係網民最想知嘅問題，但係聽極都冇講到佢同王浩信而家嘅關係究竟係點？係咪離咗婚？只係聽到分享凍齡秘訣、點解唔畀個女王靖喬曝光，點解IG會冇晒啲相同埋點解好似少咗拍劇，唔知YoYo係捉唔到啲網民口味，抑或係閂埋門扮聽唔到就算！

今年8月即將39+1嘅YoYo，佢都有講吓喺呢幾年嘅轉變：「我記得喺20歲嘅時候，仲係傻更更，完全唔知自己做緊啲乜嘢；去到30歲左右，我應該係結婚有小朋友，要去學習做一個媽媽同照顧家庭，嗰陣同少女時代係好唔同，原來有好多嘢要學習，係一個學習階段。到咗39+1，而家會更加清楚了解自己想要啲乜嘢，應該點樣去行。」佢仲話自己最鍾意係而家嘅階段，個人成熟咗，清楚知道自己要乜嘢，對佢嚟講係最好。

之不過就算講到家庭，YoYo堅持唔講有冇話要學習點樣做一個老婆，但係佢承認自己都有壓力同唔開心嘅時候，佢只係容許自己唔開心一段短時間，因為仲有好多事要繼續做，惟有用一個比較正面嘅態度向前行：「每一個人都唔容易，大家都有自己嘅煩惱同壓力，我都想透過啲正能量，鼓勵自己之餘，都可以鼓勵其他人。」

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