1965年經典電影《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）加拿大金像傳奇男星基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）於美國時間星期五在康涅狄格州家中，在前演員太太Elaine Taylor陪伴下逝世，享年91歲。Elain向傳媒表示基斯杜化意外跌倒，撞傷頭部後離世。

《仙樂飄飄處處聞》由基斯杜化夥拍英國女星茱莉安德絲（Julie Andrews）與一班童星合演，現年85歲的茱莉獲悉死訊後，向傳媒發出悼念聲明：「這個世界今天失去了一位技藝精湛的演員，我失去了一位摰友。我珍惜我們合作時的回憶和所有多年來分享的幽默和趣事。我向他的可愛太太Elaine及女兒Amanda送上我的心和慰問。」

另外，前年與基斯杜化合演大卡士電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦在Twitter留言悼念，他表示拍片時最喜愛的回憶是與基斯杜化一同彈鋼琴。而《絕命毒師》（Breaking Bad）男星Dean Norris亦大讚基斯杜化出色，又指他堅持不用替身，親自演出動作場面，兩人曾於2015年電影《Remember》中合作。至於近期多次支持香港民主的荷李活型男祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）亦貼上基斯杜化的照片悼念。此外，《星空奇遇記》（Star Trek）日裔男星George Takei、英國名嘴Piers Morgan和奧斯卡官方Twitter等亦發文哀悼。

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