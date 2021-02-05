每年都會到黃大仙爭上頭炷香的黃夏蕙，由2007年豬年開始戴動物頭套出現，後來發展成全身打扮。原本在2018年就能集齊夏蕙BB的十二生肖閃卡，無奈她2009年牛年以大戲裝代替扮牛出動，令生肖鏈「斷纜」，等到今年牛年，夏蕙BB才精心構思「牛魔王」造型出動。重溫夏蕙BB過去的生肖造型，各有特色，問夏蕙BB最喜歡哪一個造型？三心兩意的她說：「兔仔好得意，胭脂馬好有活力，蛇年我頭上好多條蛇仔，老虎就虎虎生威。金雞、金猴同米妮都鍾意，如果真係只准揀一個，我揀馬騮精喇！」

生肖故事：貓咪賴床冇得入圍

十二生肖起源有多種說法，相傳玉皇大帝想出以十二種動物作為各年的名字，決定舉行渡河比賽。貓與老鼠本是好友，貓着老鼠叫牠起床，豈料老鼠自己跑去比賽，還取得第一位，而貓則因賴床而錯失比賽，所以十二生肖沒有貓，貓亦與老鼠結為仇家。

根據出土文物記載，中國的十二生肖非常久遠，至少可以追溯至戰國時期，有指源於佛教的十二神獸，或源於中國北方的游牧民族。另外有指十二生肖是按地支選出，古人以地支來計一天時間，把晝夜分為十二個時辰，遂按照地支和動物的關係配對。文學暨歷史學家郭沫若則相信，十二生肖是漢代仿造巴比倫十二宮制訂的，輾轉經希臘、埃及、印度等傳入中國，各地的十二生肖都存在差異，例如埃及的十二生肖有獅子、驢、蟹、鱷魚、紅鶴和鷹等。