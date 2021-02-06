港姐冠軍馮盈盈日前才被麥玲玲贈言有運行，想不到今日卻發生交通意外。《 蘋果》收到讀者「爆相爆片」，目擊馮盈盈今日下午約3時許，在尖沙嘴廣東道發生交通意外，她所駕駛價值60萬的Tesla靚車，撞向前面一部名車Bentley的車尾，穿上碎花裙戴上口罩的馮盈盈，及前車的男司機隨即下車視察情況，不過汽車損毀不算嚴重，而且兩人亦無受傷。

讀者CK Chung向《蘋果》透露馮盈盈撞車後表現慌張：「馮盈盈撞到前面架車之後，第一轉落車時唔記得戴口罩，所以一眼就認到佢，但好快就返上車拎番個口罩戴，現場啲人都認佢唔出，亦都冇人圍觀。見佢落車個樣慌慌張張咁，同個司機講咗幾句，因為馮盈盈架車砸住條斑馬線，現場好塞車，後面啲車又狂『砵』，所以佢哋將車駛咗入隔離個停車場。」

由於讀者表示沒見到有交通警到場，而兩人之後亦駛離現場，估計是私下和解賠償問題，《蘋果》致電馮盈盈查問撞車經過，她僅回覆表示：「唔好意思，因為公司policy，唔方便回答，Sorry.」但馮盈盈其後極速接受傳媒訪問，自稱撞車後緊張到連口罩都忘記戴，自己座駕車牌裂開，對方車尾有花痕。馮盈盈在鼠年又執到尾彩，她稱對方車主是自己劇集fans，「私了價」是一張合照。

馮盈盈不只一次為座駕破財，去年中她將車泊在觀塘一處停車場門口後離開，其後發現座駕失蹤，曾慌張周圍搵車，事後發現汽車因違泊而被有關部門拖走。她亦試過邊揸車邊在IG開live，從元朗駕車到尖沙嘴全程35分鐘，雖然由助手負責揸機拍攝，但就被網民鬧爆開車分心罔顧交通安全。

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