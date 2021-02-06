韓國KBS節目上周盤點擁有最貴車子總值的明星，當中上周一集只公開第11位至第19位的明星，被封為韓國地產界女王的全智賢僅排第15名。而昨日播出的一集則公開頭十名名單，當中擁有多部名車的天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）竟然屈居第三名，令人大跌眼鏡。

延政勳排亞軍

盤點圈中擁有最貴車子總值的明星冠軍落在男團JYJ成員金俊秀身上，他擁有合共超過41億韓圜（約2,850萬港元）的名車，成為一眾明星之冠。金俊秀平日乘坐的座駕價值7.5億韓圜（約521萬港元），同時擁有韓國國內獨一無二的跑車，備有雪櫃、按摩功能的豪華名車。

第二位則是男星延政勳，他是圈中數一數二的車迷，同時亦有參加賽車比賽，非常熱愛車子。排在第三位則是GD，他在MV中已不時展示所擁有的跑車，又先後訂做了2.8億韓圜（約195萬港元）及5億韓圜（約347萬港元）的跑車，本身擁有世界三大名車，三大名車的總價值為12億韓圜（約834萬港元）。

裴勇俊排第十

至於排第四位至第十位就分別是前國腳安貞桓、孫興慜、南賢俊、全炫茂、YUMDDA、陳在英和裴勇俊。

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