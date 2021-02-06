現年83歲的余慕蓮（魚毛），去年11月6日晚因肺纖維化而入伊利沙伯醫院ICU接受治療，傳她患上罕見血癌，由於細菌入肺，魚毛要進行換血手術，及插喉呼吸，情況一度危殆，幸經醫生搶救後情況已有好轉，並已由ICU轉往普通病房，及由伊利沙伯醫院轉往九龍醫院醫治，但因為未能自行進食，仍要插喉管輸入流質食物和營養素。

事隔3個月，魚毛仍在醫院留醫，據她好友林建明（大姐明）透露，魚毛在護士幫忙下，已可跟朋友傾電話，但就因為要臥床和苦悶感到極不開心而爆喊，甚至一度揚言要死。

大姐明日前接受《蘋果》訪問時，透露魚毛入院後首次跟她視像傾偈時爆喊：「佢入院時冇諗到係咁，佢諗住自己check check乜嘢事就走得，點知一入去就成幾個月，又唔知乜嘢事又昏迷，佢接受唔到，所以咪喺度喊囉！」

講到魚毛近況，大姐明說：「魚毛而家好有進步，佢轉咗去九龍醫院，而家要練習食嘢，因為佢仲係插緊喉，食唔到嘢，個肺仲有啲喉管同佢調理緊，大概每一日都畀佢練習食嘢同埋講嘢，呢期佢就可以打電話畀我哋嘞，於是佢又打畀我，打畀安德尊、吳麗珠，同埋佢契細佬講佢情況，因為佢之前都好活躍吓，但佢已經瞓咗喺度2個幾月，佢就覺得好悶，想講嘢又唔係有機會講到，食嘢又食唔到，佢話有時想死，我話：『唔怕！堅強啲，都成2個幾月，唔爭在啦，快啲出到嚟過農曆年啦！』如果佢練到食嘢呢，咁就好喇，有返力量，佢就可以坐到同行到，佢而家就未可以自己食嘢，於是都係瞓床，或者姑娘幫一幫佢坐喺櫈度活動吓。」

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