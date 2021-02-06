今個月是韓國男神宋仲基的天下，他分別有新片《勝利號》和新劇《Vincenzo》推出，等fans密密見到男神的影蹤。而當中因受疫情影響而未能安排上映的《勝利號》則已於昨日在串流平台Netflix上架，至於新劇《Vincenzo》將於本月20日接檔《哲仁王后》在tvN收費台播出，fans認真忙過不停。

被批欠缺新意

而宋仲基日前率領同片的金泰璃、陳善圭及劉海鎮接受台灣媒體訪問，宋仲基在片中首度當爸爸，因為女兒改變人生，暖爸成落魄「勝利號」飛行員，背後原因暗藏洋蔥。電影上架後影迷反應兩極，有人就激讚「好睇」、「CG效果逼真」，不過有影迷就揚言是「爛片」、「浪費時間」，當中有影迷就指韓片慣性加插親情橋段，似乎欠缺新意。

接受台媒訪問

而宋仲基雖然5年沒來台灣，但仍記得中文，受訪時表示：「因為疫情無法去台灣，想說『好久不見』。」同時他又讚嘆Netflix的影響能力：「去年這時候我在哥倫比亞拍電影（《波哥大》），被南美市場的大媽認出，她說在Netflix看到我演的《阿斯達年代記》很有趣，讓我很驚訝，原來全世界都看得到我們的作品。」

想擁有Iron Man戰袍

於《勝利號》中眾人駕駛宇宙飛船，清掃太空垃圾維生，問到若真的上太空，想具備哪樣特殊能力？金泰璃表示宇宙災難電影常演人類跑到外面就會窒息而死的情況，所以她想擁有好好呼吸的超能力。至於宋仲基也認同呼吸的重要，又稱要擁有如Iron Man一樣的「氧氣戰袍」，穿上後可以隨心所欲到處走，更強調臉要一定露出來。至於劉海鎮則笑言：「不管何時何地都能喝酒的能力。」

讚劉海鎮「橋王」

年紀最輕的金泰璃在片中飾演魄力十足的船長，更負責發號施令，問到她誰適合當船長時，她即二話不說就推薦宋仲基，大讚他在片場的領導力。宋仲基就謙虛表示反對，更即喊推舉老大哥劉海鎮，稱他是「橋王」，劉海鎮亦搞笑表示：「我贊成。」而訪問期間宋仲基就問台灣媒體是否覺得電影很有趣，當聽到媒體都不用繙譯就明白內容時，劉海鎮即驚訝表示：「大家都會說韓文呢。」宋仲基即搞笑說：「我覺得繙譯可以下班了。」笑爆全場。

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