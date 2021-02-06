台灣導演李安當年憑執導的電影《臥虎藏龍》，在第73屆奧斯卡頒獎禮中奪得最佳外語片、最佳攝影、最佳藝術指導及最佳原創音樂四項大獎，成為經典。今年是《臥虎藏龍》上映20周年，李安最近就大爆當年為了主角周潤發的安全問題，而嚇到當場爆粗。

李安最近接受美國傳媒訪問時，提到拍《臥虎藏龍》最困難的事情，就是要打造人物的輕盈感：「需要大量的力氣輔助，才能看起來輕飄飄的。」有看過《臥虎藏龍》的觀眾，相信都一定記得周潤發與章子怡穿梭在竹林中對打一幕，而李安就透露當年為了拍攝這場「竹林之戰」覺得非常頭痛，皆因他坦言就算只是幻想將發哥吊在竹林中穿梭，已是非常危險及嚇人的事情，殊不知當發哥拍完後落地，遇上的情況更嚇人：「當他（發哥）拍完這場戲，我們把周潤發放回地面後，吊車居然還滑動了一下，我當下都飆出髒話，還好上天保佑！」

李安又指自己從小時候已幻想李慕白和玉嬌龍在竹林之間的劍戰，而最終他將這「夢想」放在《臥虎藏龍》中，雖然夢想成真，但李安就話這是他拍戲至今做過最艱難的事。

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