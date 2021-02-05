自從武肺爆發，各國加強入境措施甚至封關，在香港人旅遊勝地日本，近日疫情失控，當地旅客數字大幅下降，連帶旅客帶來的經濟收入亦陷入低谷，根據日本百貨店協會發佈的數據顯示，上年日本百貨業整體銷售額比前年減少26.7%，百貨銷售額同期減少25.7%至4.2萬億日元，創下有紀錄以來的最大降幅，訪日遊客的免稅銷售額災情最嚴重。Hermes 、Cartier 等奢侈品牌已決定在2月退出涉谷西武百貨，Sunspel、Urban Research、Neal’s Yard Remedies等26家門店亦會於2月前離開Tokyu Plaza Ginza。日前，據路透社消息有指銀座最巨型購物商場Ginza six，亦面臨奢侈品牌退租潮，直至今年1月已有15間奢侈品牌店舖撒出，包括Moschino、3.1 Phillip Lim、Anya Hindmarch、Shiseido、Shu uemura等。而Ginza 6 背後強大的投資方包括日本零售界巨頭J. Front Retailing 和LVMH 家族控股公司旗下的L Catterton的公司代表發言人則強調，今次是門店4年來的調整策略，乃商場形象翻新計劃的一部分，所以3月起將會有40個新品牌進駐，包括The Row、Off-White、Rick Owens、Patou等，商場規模不減，依舊有近250間名店助陣。

而日本國寶級美顏護膚集團Shiseido ，日前確認出售旗下個人護理業務，包括Tsubaki、Senka、Uno和Sea Breeze等品牌予私募基金CVC capital ，金額為15億美元，而雙方會成立一個名為Oriental Beauty的合資公司，Shiseido 會持有35%的股份，集團表示此舉是為了實現2030年成為全球頂級美妝集團的目標而來。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！