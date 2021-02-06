Clubhouse 全城熱爆，成為新常態下的療癒活動，重啟人與人的關係和社交日常，平台上任何題材的房間都有，甚至有「不准說話」的房間，是新年代下的新生活體驗。

疫情之下，人與人的接觸的機會減少，激發人們尋求更多不同的方法找來與人溝通的機會。高級品牌亦從實體消費以外的途徑連繫不同層面的人，Chanel 不僅透過podcast 廣招聽眾，今次更從文學入手，搞文學研討大會。品牌創辦人Coco Chanel一直着重社交聚會，以上世的Café Society為重點社交基地，圍內個個都是上流社會界的精英，如文豪雨果和畫家畢加索等。今次文學大會亦有着當年Café Society的影子，話題圍繞着精神心理學家兼作家Lou Andreas-Salomé，她是德國哲學家尼采的暗戀對象，是詩人Rainer Maria Rilke的情人，和精神心理學家弗洛伊德的好友。活動名為《Rendez-vous littéraire rue Cambon》（康朋街的文學聚會），找來新任品牌大使Charlotte Casiraghi、作家Sarah Chiche 和藝術史學家Fanny Arama 對談，以「解放」為主題，一系列辯論、討論和閱讀大會已在官網發佈。

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