姜皓文（黑仔）和太太殷寧自從在馬來西亞檳城置入5,000呎豪宅後，只要有假期就會去檳城嘆世界，不過自武漢肺炎疫情蔓延後，已經多時沒再出埠。二人日前獲「檳城旅遊局」邀請拍攝直播節目，分享檳城的美食和文化，而除了拍攝節目外，黑仔夫婦正籌備寫旅遊書介紹檳城。

殷寧一直對檳城的美食和文化都很有研究，打算出書介紹檳城的景點、美食、情懷。黑仔笑說：「太太記性真係好好，唔單止記得有咩好嘢食，連價錢都仲記得，之前我哋返檳城都係佢做research，安排好每日帶我去唔同地方食好嘢，參觀唔同景點，最近佢仲寫緊本檳城嘅旅遊書。」

二人又分享檳城大熱的姊弟壁畫街，殷寧笑說：「如果冇喺壁畫街影相，就唔算去過檳城。壁畫街好多人排隊，好多車，檳城天氣又熱，最好就夜晚去影相，冇咁熱，一大班人任擺pose。」黑仔表示：「檳城實在有太多美食，今次直播只分享到小部份，係呢個去唔到旅行嘅時候，畀啲刺激大家，望梅止渴。」

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