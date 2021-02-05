著名堪輿學家楊天命眼見前年「逆權運動」令社會陷入撕裂的局面，其後又因為武漢肺炎肆虐，在林鄭處理不當的情況下，各行各業都叫苦連天；去年1月，楊天命冒風險向中共國家主席習近平上書進諫，從命理角度評論，要求盡快審視香港的領導班子能力，以解香港之困境，楊天命的精闢分析獲網民激讚。

2020庚子年處處危機，一年過去，牛年又如何呢？《蘋果》日前約了楊天命專訪，請他預測香港牛年運勢及個人去留問題。

香港地產唔使指望

問到今年香港運勢如何？楊天命表示：「每年會為香港卜卦，上半年經濟唔太好，因世界經濟仍然未恢復，2021年全球經濟影響仍然大，而香港所有行業都受影響，尤其係香港嘅地產唔使指望啦！太多人移民，最近朋友或客戶都問我，移民邊啲地方好？去到做乜才好？能否移民？同邊個地方比較夾？每個人都咁問，只要能夠承擔得起，佢哋都會離開，尤其係有仔女，如果啲仔而家係大概5、6歲，已經計劃帶佢哋走，為去嗰邊讀小學同中學。」

楊天命分析移民對地產的影響：「你想想咁多人移民，對地產嚟講，咁多移民貨（房子）會拋出市面，要消化呢啲移民嘅人啲樓，你估計消化一年，能否消化得到？係無法消化嘅，如果香港政治環境越來越收緊，越來越差嘅話，移民貨將會越來越多，所以地產市道當然會調整。不過都有客戶認為今年經濟差，樓價開始跌，問我趁現在買樓係咪好時機？我覺得唔應該趁現在買樓，因為移民貨要調整一兩年，所以唔使着急。」

他認為今年9月香港經濟才會有改善，因武漢肺炎影響，要等待疫苗普及便開始好：「咁多萬人要打疫苗，你想想要打幾多個月，要持續幾耐，之後最重要係每個人嘅心理狀態，大家對未來樂觀嘅話，先會捨得消費，但係好多人對疫苗，覺得會唔會有副作用，中國出品嘅會唔會差一啲，又或者原來暫時係未有效用，未度過第三期，有可能出現疫苗風波。」

疫情無法完結

問到疫情何時會完結？他說：「我在書中已寫了疫情無法完結，因為變了風土病，好似感冒一樣，你永遠無法殺滅呢個病菌，一段時間後，病菌會變種，因為如果只係一個地方嘅話，有可能完結，但係呢個病係全世界大部份嘅地方，包括印度、歐美都有，你認為佢哋可唔可以完全殺死呢個病菌？係冇可能嘅，只要一天通關嘅話，就有人感染肺炎，所以之後會變成風土病，係無法完結，但之後有疫苗嘅話，影響就開始減少，大家會開始習慣，有感染病例發生，戴口罩同洗手會成為習慣。」

2021年睇唔到會換特首

而林鄭抗疫不力，引起民怨沸騰，問楊天命林鄭今年會否有機會被換掉？他說：「卜卦出嚟2021年睇唔到會換特首，其實上年卜卦話佢2020年4月就應該落台，點知突然有個肺炎，之後如果換咗，邊個肯嚟做？無辦法下咪畀佢繼續做。至於2022年會唔會連任，就要出年先至可以再卜卦。」

對於中美之間緊張關係和台海局勢，不少人擔心今年會開戰，楊天命預測東西方國家，有機會擦槍走火，好大可能因台灣和南海問題引發：「西方國家嘅話，有可能係個聯盟，即係以美國為首嘅，英國、德國、包括日本，對抗東面嘅勢力。最有機會打仗，最早嘅話係1月，1月打唔成，最遲係8、9月份，如果發動戰爭，東面嘅勢力贏面唔大。但呢個戰爭係一定好快完結，半年內完。」

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