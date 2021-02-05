《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月6日（六） Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：2月6日（周六）

時間：12:25pm - 6:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、PARIS

內容：直播及分析星期六沙田馬場十場賽事。近期屢有騎師上陣發揮差，令馬迷氣憤 ， 主持與讀者互動齊齊監察，不平則鳴。各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒。棟哥排隊馬有各場最多人關注馬匹，熱門馬有沒有人捧場，避免中伏；還有AI大數據運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，非一般的賽馬直播。

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