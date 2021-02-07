梅小惠入行36年，2004年拍罷《皆大歡喜》後沒有再拍劇，決心淡出幕前轉做巿場推廣，最近更兼做製作總監，找來好友阮兆祥和黎耀祥主持《雙祥見》。小惠日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，提到當年在TVB年多次與未走紅的周星馳合作，當中《蓋世豪俠》、《他來自江湖》等更是經典，她說：「星仔當時唔cool，其實係佢訓練我嘅急才。嗰時好忙，《公私三文治》同《他來自江湖》同時拍，但跟星仔拍時，讀熟晒劇本都冇用，因為去到先知拍咩，就好似扮樹嗰場戲，根本冇對白！嗰時導演係李力持，次次現場都聽到佢同星仔一齊改劇本笑到卡卡聲，呢樣同我喺訓練班學嘅好唔同。（背熟劇本但冇用有冇嬲？)最初係有啲唔適應，但演員都係聽導演話。」

梅小惠另一事業高峰是2001年開始拍攝古裝處境劇《皆大歡喜》飾演「豬頭美」，但劇集拍到2004年時裝版時，曾爆出她與趙學而因遲到鬧不和，之後劇集未完小惠就退出劇組，後來更索性轉行絕跡幕前。問小惠轉行是否與不和是非有關？小惠說：「我哋冇不和！（有因遲到嘈交嗎？）首先，我自己從來冇遲到！家姐梅小青訓練我咁耐，每日通告我都會比化妝更早到。我想講《皆大歡喜》合作咗咁多年，有開心亦有磨擦，但離開劇組或離開幕前都唔關任何人事，係我感覺到無論演戲或做主持行到某個位，加上年紀已經唔細，想進步及挑戰自己。《皆大歡喜》係群戲為主，我認為少咗我影響唔大。」

去年11月底，梅小惠的初戀男友兼唯一承認過的戀人曾偉權因癌病離世，終年59歲。二人於1986年在亞視邂逅相戀，最終因第三者介入於1999年分手，談及曾偉權生前曾接受周刊專訪說過承認對她有歉意，並坦言「蹉跎了她的歲月」，小惠說：「我有睇過權權呢個專訪，佢太客氣嘞，我已放低好耐，佢亦應該放低。人生會有唔同過客，應該記得及珍惜佢嘅好，不好嘅就要忘記，否則只會折磨自己。一路以來，我係好感激權權由我21歲開始對我嘅保護，令我冇畀人呃，亦讓我有咗小家庭嘅感覺，等我可以專心工作。到最後要分開，唔係盡是單方面嘅責任，或者我都係有啲嘢冇做好。」對於曾偉權在訪問中指分手前小惠想結婚，而他想事業做好些才計劃，結果變成分歧，小惠坦言：「我相信大部份女仔拍咗拖十幾年，冇邊個唔想結婚，我哋係有憧憬過，但最後關係因乜走唔到另一階段，我真係忘記咗，總之有問題啦。」

小惠透露當年分手後需一段時間復原，這次打擊曾令她瘋狂購物兼體重跌至98磅，至於去年曾偉權患癌到辭世，小惠指是透過家姐梅小青才得悉消息，「事前真係唔知權權患癌，只知佢有唔舒服。始終我哋交往咁耐，佢同我家人嘅關係好好，佢走嘅一天，家姐打電話問我有冇收到消息，嗰時我同客戶開會中，好冷靜。係第二日記者先證實消息，亦好感激權權讓我有一天晚上嘅時間回憶佢對我嘅好，能自然真心回答大家。」

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