孫慧雪在單親家庭中長大，一直由嫲嫲照顧，曾透露已經有很多年沒有見過媽媽。去年4月，阿雪在酒店自我隔離期間，表弟透過社交網聯絡問她「想唔想見番媽咪」，豈料卻傳來一張墓碑相，原來阿雪的媽媽早在20年前已離世，一開始難以接受，情緒崩潰。

阿雪多年來亦有幻想過見到媽媽，以為搬屋才失聯，有時會好奇為何不找她，亦會想媽媽有沒有看過自己的演出。阿雪亦想盡一點孝心照顧對方，但原來一切都是自己的幻想，阿雪今日接受傳媒訪問時說：「好細個嘅時候，有幻想過媽媽喺身邊，但因為太耐冇見過佢，亦都有諗過見返會唔識點面對！一路覺得我媽咪生活得好好，到某個時間會見番，但當知道嘅時候係有少少崩潰，反應唔嚟，件事係有啲消化唔到，呆咗一陣先喊出嚟，好彩老公一直有陪住我。生活都係要咁過，而且自己有小朋友，好好珍惜自己而家擁有嘅嘢！」而當中最諷刺的是媽媽離開時候是38歲，而自己得知這個消息亦是38歲。

阿雪之後跟舅父去拜祭媽媽，她表示不太清楚媽媽的死因，但相信是心臟麻痹。阿雪早前為好友方紹聰（奶仔）主持的J2台節目《野外步出》擔任嘉賓，提及媽媽離世一事，透露自己都有心臟病，要長期服食心臟病的藥物。但為演出效果，阿雪竟參與高危的攀石運動，她在鏡頭前高呼：「之前做身體檢查，照心電圖發現有心臟速跳，跳得好混亂，原來有條重要血管塞咗50%，我本身低血壓同低膽固醇，醫生一度以為畀錯報告我，最後發現我有先天性血管收縮問題。雖然我不嬲好健康，但都有呢啲問題，要長期食藥。」令人看得一額汗。

阿雪今日亦在IG報平安：「大家睇到報導可能有啲擔心，我真係好ok！ 唔使擔心呀！而且件事已經發生咗一段時間，感受亦經已沉澱，身體方面都ok呀！唔係想像中咁嚴重㗎！只係拍攝前要同工作人員交待下，結果就喺節目到透露咗出嚟，其實唔係咁大件事，我都係咁健康開心，所以大家可以放心放心！」

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