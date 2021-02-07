韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN新劇《哲仁王后》，昨晚播出的第17集，劇集將於本月14日迎來大結局。而劇情越來越緊湊的《哲仁王后》，昨晚一集講到雖然申惠善成功懷孕，但卻遭到大妃娘娘趙善珠發放謠言，指申惠善是因為和堂兄羅仁宇通姦才懷孕，令申惠善身陷險境。昨晚一集收視由上周一集的14.946%微跌至14.510%，但依舊保持收視冠軍的位置，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

眾人面前扮親密

昨晚一集交代到，由於大妃娘娘周圍散佈謠言，申惠善即與金正鉉在眾人面前表現親密以打破夫妻不和之說，同時大王大非裴宗玉要求羅仁宇親手殺死申惠善，但深愛申惠善的羅仁宇決定通知金正鉉，讓金正鉉決定如何保護申惠善的安全。同時薛仁雅得知金正鉉愛上申惠善後，決定離開王宮，並要求金正鉉「休妻」。

預告申惠善身陷險境

而金正鉉為了救活申惠善令自己陷入困境，亦決定守護申惠善和孩子，向大王大妃要求親自處理離開王宮鎖壓暴亂，實際此舉正是大王大妃等人密謀殺死金正鉉，但金正鉉為了保護申惠善的安全，亦決定離宮與羅仁宇展開對決。下集預告金正鉉生死未卜，他離開王宮前曾寫下「遺言」給申惠善，而獨自在宮中的申惠善亦同時身陷險境。

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