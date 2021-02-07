擅演皇帝的李龍基在劇集中後宮佳麗三千，69歲的他現實中亦有兩段婚姻，跟前妻育有三名子女，與現任太太年紀相差27年，去年基嫂懷孕，怎知卻不幸小產，基哥陪太太走過陰霾。

原來基嫂是畫畫高手，基哥的好友石修在社交網貼出基嫂的畫作，留言讚美：「李龍基兄太太 Chris，神來之筆，畫出彩虹，兩幅作品栩栩如生。Thank you Chris. Thank you 基哥」基嫂的兩幅畫作，一幅是石修的個人肖像，一幅是基哥和石修的合影，的確栩栩如生，畫中的基哥滿頭白髮，原來久未露面的他，雖然外表蒼老了，但精神飽滿，網民大讚：「真到好似P圖咁」、「畫工很細緻」、「真係好靚」，連在劇集《香港愛情故事》扮演石修兒子的林正峰都留言：「爸爸很帥！」石修回覆：「阿仔，掛住您」。

基哥跟現任太太是父女戀，兩人在泳池認識，之後在麥當勞再遇，覺得很有緣，所以交換了電話，由於太太是大陸人，初時不知基哥是藝人，兩人拍拖5年後，基哥決定再婚，將名下7個物業全歸太太；不過，由於太太是大陸人長居深圳，在港工作的基哥只能抽空慰妻；去年基哥孖長髮女蹺手行旺角，爆出偷食疑雲，事後基哥解釋跟對方只是普通朋友，強調唔會包二奶。

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