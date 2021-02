擅演皇帝的李龍基在劇集中後宮佳麗三千,69歲的他現實中亦有兩段婚姻,跟前妻育有三名子女,與現任太太年紀相差27年,去年基嫂懷孕,怎知卻不幸小產,基哥陪太太走過陰霾。

原來基嫂是畫畫高手,基哥的好友石修在社交網貼出基嫂的畫作,留言讚美:「李龍基兄太太 Chris,神來之筆,畫出彩虹,兩幅作品栩栩如生。Thank you Chris. Thank you 基哥」基嫂的兩幅畫作,一幅是石修的個人肖像,一幅是基哥和石修的合影,的確栩栩如生,畫中的基哥滿頭白髮,原來久未露面的他,雖然外表蒼老了,但精神飽滿,網民大讚:「真到好似P圖咁」、「畫工很細緻」、「真係好靚」,連在劇集《香港愛情故事》扮演石修兒子的林正峰都留言:「爸爸很帥!」石修回覆:「阿仔,掛住您」。

基哥跟現任太太是父女戀,兩人在泳池認識,之後在麥當勞再遇,覺得很有緣,所以交換了電話,由於太太是大陸人,初時不知基哥是藝人,兩人拍拖5年後,基哥決定再婚,將名下7個物業全歸太太;不過,由於太太是大陸人長居深圳,在港工作的基哥只能抽空慰妻;去年基哥孖長髮女蹺手行旺角,爆出偷食疑雲,事後基哥解釋跟對方只是普通朋友,強調唔會包二奶。

