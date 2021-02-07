42歲台灣天王周杰倫和小15歲老婆昆凌結婚6年，育有大女Hathaway和細仔Romeo，父母為保護小朋友一直不讓容貌曝光，前日台灣《蘋果新聞網》直擊周杰倫開着老婆送的林寶堅尼一家出動，綁馬尾的Hathaway和西瓜頭的Romeo面貌終於曝光。

周杰倫駕車去到小巨蛋網球場旁的橫巷，盡頭是停車場出入口，不過他卻轉出離開街巷，在小巨蛋周圍繞了一圈，路上好幾次轉彎沒打方向燈，隨後打死火燈停在路邊。沒多久穿着白衣戴cap帽的昆凌現身，拖着女兒上車。他們開車到了一間甜品店，有個女人抱着Hathaway下車，穿粉紫色外套的Hathaway一雙眼睛跟爸爸一個倒模，隨後細仔Romeo由另一輛車上被抱下來跟大家會合，Romeo的西瓜頭造型非常可愛，一對濃眉最似爸爸，眼和神韻則像媽咪。

最後下車的周杰倫當日戴着絨帽、眼鏡和口罩，一身便服打扮，跟上次露面被嘲肥得似萬梓良略為清減，但依然有個小肚腩，一家四口進店享用甜品。據知周杰倫訂了地庫整層，避免外人打擾天倫時光，不到一小時，一對小朋友由司機等人抱上車，原來是去髮型屋剪髮，而周杰倫和昆凌就繼續嘆甜點享受二人世界。

周杰倫的杰威爾音樂公司，昨日表示周杰倫當日是到朋友開的餐廳用餐。而該餐廳老闆則表示：「杰倫是來找我聊天，餐廳B1平日沒有對外開放。」周杰倫一家因疫情無法出國，近年遊遍台灣各處，但他並沒懶下來，監製了昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》。

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