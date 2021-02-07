韓國殿堂級76歲女星尹靜姬和著名鋼琴家白建宇今年結婚47年，不過今日卻驚爆定居巴黎的尹靜姬雖然患了老人痴呆症多時，但卻遭到家人遺棄，沒有得到家人的照顧，有韓國網民因為在青瓦台發起國民請願，要求當局接尹靜姬回國，讓她得到悉心照顧，事件引發網民討論，更令韓媒爭相報道。

發聲明否認

對於被指對尹靜姬置之不顧，白建宇方面透過事務所即時發聲明否認，並指所謂的消息是虛假：「相關內容純屬謊言，是毫無根據的主張。從幾年前開始，尹靜姬的健康急速惡化，白珍熙（女兒）的公寓就在旁邊，而白建宇的家人和指定看護人都一直悉心照顧她。」文中亦強調醫生會定期出診和治療尹靜姬，令她過着舒適、穩定的生活。

同時又補充表示：「現在尹靜熙需要安樂和穩定的生活，我們不希望因為自己是公眾人物而將私隱公開，希望不要做出任何有損藝人和藝術家家族的人格和名譽的行為。」

三大天后之一

尹靜姬於1967年成為演員，於60年代被封為韓國三大天后之一，她於1994年退休，但於2010年復出拍李滄東執導的《詩》，更獲得洛杉磯影評人協會最佳女主角獎。

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