Netflix出品的《璀璨帝國》（The Bling Empire）追蹤一群居住LA的亞裔富豪奢華生活，金錢味道和名媛gossip，一出即成為爆紅節目，內裡的富豪人物亦成為話題焦點。

眾人身家中至為雄厚的「最強貴婦」、60歲美日俄混血兒Anna Shay，繼承了軍火商父親遺產，估計坐擁超過6-7億美元(超過50億港元)財富！她在節目內霸氣十足，個性真率又豪氣，日常生活就是錦衣玉食，出入私人飛機、訂製高訂禮服、買買珠寶去時裝周玩等，她也坦認母親曾對她說：「妳出生在一個水晶球內，含著一只金湯匙。」

台灣《蘋果新聞網》根據節目中提到的日俄混血、軍火商等資訊，一路沿線追查，找到她顯赫家世。《蘋果新聞網》沿住其父親的公司名，找到她母親的相關資料及家族史，發現Anna的家族背景可追溯到她外曾祖父：俄國沙皇尼古拉二世時代的Alexander Stephanovich Yahovich伯爵。

Anna 的外曾祖父伯爵，當年曾被任命到中國、日本出任外交官，在日本認識了Anna的外曾祖母並生下兒子（Anna 外祖父），新生兒跟從母姓取名為「大泉清」，長大後以筆名「大泉黑石」成為知名作家。其後他結婚、生下9名子女，包括Anna 安娜的媽媽愛子（Aiko，排行第四）。愛子在二戰之後，成為出口珍珠與絲絹花的女企業家。

愛子的第二段婚姻嫁給了美國工程師商人，亦即時Anna 的生父Edward Albert Shay。Edward在50年代初搬到日本，並於1955年成立「太平洋建築工程公司」（Pacific Architects and Engineers，PA&E），後來還擁有「Halifax」房產公司。1968年，Anna跟隨父母全家移居美國洛杉磯。安娜爸爸1於1995年過世後，Anna弟弟接掌PA&E公司，而該公司是美國國防和政府服務承包商，重要客戶更包括聯合國、英國國防部、紐西蘭國防軍與美國中情局等。2006年，兩姐弟決定出售父親公司，以12億美元（約94億港元）現金成交，姊弟均分，再加上繼承媽媽遺產，推估斷她的身家至少50億港元，相當驚人。

去年底剛滿60歲的Anna，自己亦曾結過4次婚，全部離婚收場，她從沒有向前夫要求贍養費。事實上她的錢多到用不完，武肺疫情前，她一年有一半時間住在巴黎，吃喝玩樂，買衫、逛百年珠寶品牌BOUCHERON等，作為ＶＶＩＰ，她去年生日，品牌現任總裁和創意總監都錄製影片為她慶祝生日，送上手繪的肖像畫。

活在何不食肉何糜的世界，她最近得知平價超市「Target」的存在後，好似哥倫布發現新大陸一般，興奮拖著也是亞洲富豪的好友去Target 血拚，好友透露她會喪買二三萬元食物及衣服，再送給其它人。向來慷慨送東西給朋友，Anna節目中就試過招待朋友坐私人飛機去巴黎過生日、隨手送將Christian Dior衫、鞋送給朋友Kelvin。

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