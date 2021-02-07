林鄭月娥上周四（4日）出席立法會特首答問大會，與民建聯何俊賢唱雙簧，林鄭形容港台「極有需要改善」，難以接受港台在兩年內有7宗通訊局處理的投訴成立。

港台處處受壓，今日有人指再有節目失守，原本港台電視31晚上7時半的《香港故事》會播《香港病了》單元，其中有《十年．自焚者》的香港導演周冠威訪問，但該時段最終由同節目的另一個單元《本土 plus+ 》取代。

翻查網上資料，港台本月1日曾在FB專頁「RTHK香港電台」為《香港故事 – 香港病了》出post宣傳指「由電影、藝術、風水、法制、疫情等角度，探討香港『病情』，亦嘗試尋找未來出路。」該集有周冠威訪問，專頁形容：「憶起去年嘅反修例運動，聲淚俱下。」不過該宣傳post現已被刪除。

周冠威去年有本土電影《幻愛》上畫，同時亦有為前年反送中運動製作紀錄片，他早前接受訪問時指，紀錄片已完成，但因《港區國安法》生效，擔心影響片中人，令紀錄片放映無期。《蘋果》向港台查詢節目調動，港台晚上回覆稱：「在迎接新春的日子，香港電台祝願香港疫情盡快過去，大家龍馬精神。全新一輯《香港故事》系列將會延至農曆新年後播出，播放詳情會稍後再作宣傳。」

據港台公佈的電視節目表，《香港病了》暫定將在本月21日同樣時間播出，《蘋果》追問會否剪走周冠威受訪部分，港台未有明言，只覆：「請留意稍後的宣傳。」而周冠威向《蘋果》表示，曾收到《香港故事》導演通知單元被抽起，並指不猜測押後有否涉政治原因，他指：「唔好猜測咁多，既然節目調動都等佢播。」據知，周冠威訪問內容亦會保留。

今次港台去年3月曾因為王宗堯與另外11人捲入前年7.1佔領立法會案，而將他主演的《獅子山下》系列《最後決定》單元抽起，當時港台回覆指因該集主要演員涉及司法程序，待案件完結後再於適當時再安排播出。7.1佔領立法會案去年12月在西九龍裁判法院再訊，法官指示案件押後至今年3月26日處理分案事宜。

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