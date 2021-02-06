以前阿媽敎落，做女人要識得做家頭細務，堅守「男主外，女主內」呢個傳統觀念，之不過隨住時代嘅轉變，而家啲女仔唔再係個個都識得做家務，結果佢哋被標籤咗做「港女」，成日喺啲討論區，都會見到有男網民留言，呻爆自己嘅另一半有幾咁懶，屋企嘢又唔願意做，搞到成日為咗啲家務鬧交！

作為女性嘅一分子，梗係唔like俾人咁樣標籤，好似最近喺ViuTV播出嘅真人騷《家務戰場》，搵咗6個唔識做家務同打理生活細節嘅「世界級港女」，馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）繼續進行10日家務特訓，結果梗係表現未如理想，煮嘢難食，執屋越執越亂，連做針黹修補校服都可以搞到流晒血。日前佢哋6個女仔連同CK、小占兩個男主持，齊齊接受《蘋果》專訪，6個女仔就話要為自己平反。

Chantale就話：「唔識做家務唔係恥辱，可能佢做其他嘢好叻，我覺得自古以來，女性唔係鍾意做家務，只不過係被迫出嚟！只不過而家啲女性勇敢企出嚟，選擇話畀你知想做啲乜嘢，唔想做啲乜嘢，好似做家務咁，邊個想做就去做，唔想做可以SAY NO！」Kathy仔笑住話：「今次係一雪前恥，啲人成日話90後嘅女仔唔識做家務，我而家就話畀佢哋知係得。」Rose Ma仲話：「呢啲係個人意願選擇，每個人都有自由選擇權利，我唔係唔識做，只係唔想，既然有能力咪請鐘點姐姐，唔一定跟住話唔識做咁就係廢，正如我唔會話一個男仔唔識煮飯就係廢，每個人嘅成長環境唔同，學嘢自然都唔同，我唔會單靠呢樣嘢而評定一個人。」

為咗測試佢哋係咪識做只係唔想做，訪問當日，安排咗佢哋分成二組，一齊切蘋果兼整菠蘿腸仔，睇見佢哋拎住水果刀、罐頭刀，都叫中規中矩，不過同佢哋喺節目入面嘅特訓相比，真係小巫見大巫！試過抽中洗車嘅Hebe話：「嗰架車啲玻璃直情係睇唔到嘢，嗰啲屋一間比一間污糟，最後係去到一間『大佬屋』，有好多雜物、垃圾同過期食物，好臭，又多漬，正常人屋企唔會咁！」唔知會唔會係劇組整蠱？Rose Ma話：「我覺得一定係喇，有啲直頭似公廁，有啲漬話用工業用嘅清潔用品去漬清理。」Chantale仲話外面啲公廁仲乾淨過佢哋抹過嘅「大佬屋」。

經過今次之後，佢哋聽到「有冇愛上做家務」之後，大家都耍手兼擰頭，異口同聲話更加討厭，反而Kathy仔越做越上癮，又被大家踢爆鏡頭以外都會喪抹，最後搞到成間屋都係清潔味。至於兩個男主持又會否覺得識做家務的女仔會加分？小占話：「女仔識做家務當然係吸引，但係時代唔同，而家都會睇埋內在美。」CK就覺得每個人都有啲自己嘅優點。

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