現年54歲、1987年港姐張鳳妮，於1998年與馬來西亞富商傅仰峰結婚後便息影，婚後兩人育有三名子女，並移居吉隆坡。近日身在吉隆坡的張鳳妮接受節目《夢飛行垃垃雜雜》網上訪問，透露自已上月曾患上武漢肺炎，她指自己病徵不太明顯，只有發燒和嗅覺減退，她慶幸自己入院僅5天，很快便康復出院。

張鳳妮在節目中，談及她染疫的經過，她說︰「我應該是除夕夜派對，我哋有8個人，但我哋去嘅地方每張枱有6至8人，雖然有社交距離，但我哋8個人當中有3個人中咗。」她懷疑自己是除夕當晚感染，因她在上月2日曾做檢測，當時結果是陰性。

自言較敏感的她，因當日同行的男友人中招，懷疑自己的檢測結果，以及擔心潛伏期很長，故她將自己困在家中房間內，她說︰「如果我唔困喺度就慘，因為我5號發燒，再去做檢測，結果係陽性。如果我冇困自己喺房，我工人、囡囡、司機都會感染。」

張鳳妮指其病徵不算明顯，沒有喉乾或咳嗽，只有發燒，幸她愛飲水，那時平均一日飲了1.5公升水。她指由上月2日至24日一直都沒有咳嗽，而她從8日開始感不適，到11、12日才發燒至37度，而且只是晚上發燒，最高達38.8度。

由於她年屆54歲屬高危人士，故醫生要求她入院，就連醫生也好奇她沒有嘔吐、頭痛及腹瀉等病徵，只是到14日，她才開始感到沒有嗅覺。入院後，她做齊照肺、驗血和超聲波等檢驗，一度入住重症監護病房兩天，之後才轉到私家病房住了三天，並於上月18日出院。

她表示入院治療過程中，沒有吃過藥，初時有吸氧氣，她說︰「我發燒都冇食藥，醫生話唔使食藥，只係每日打1針。」她前後住院5天只打了5針，由於該針藥會引至血糖提升，她一度由4度升至12度，幸好現在已回復正常，她指自己前後困了12日，醫護對她表示，她已有抗體，不用擔心會傳染別人，除非是變種新冠肺炎。最後她表示好掛住香港，希望通關後能回港。

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