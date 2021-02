大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前被爆透過IG傳送變態訊息給數名女子,內容涉及強姦幻想及虐待,甚至聲稱想食人肉,令他身敗名裂。近日就有消息指,他已遭經理人公司解約,兩部在手的電影亦立即易角,看來他在影圈將難以翻身。

消息指,他的經理人公司因為其醜聞,決定立即與他解約。他本來已接拍講述《教父》(The Godfather)拍攝背後故事的《The Offer》,但現已遭炒魷。另外,他亦被飛起與「籮霸」 珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)合作之浪漫喜劇《Shotgun Wedding》,角色被祖舒杜咸米爾(Josh Duhamel)取代。

