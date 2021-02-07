李嘉欣自從去年聖誕節在社交平台出帖文後，宅在家乎沒甚麼事做。她昨日相信是有慶祝活動或拍攝，難得可以dress up扮靚化妝，即時紀錄一下。李嘉欣在化妝間ｓｅｔ了快鏡，一面化妝一面和化妝師傾計，穿上條子針織的她，當然不會素顏上陣，但看得出心情似乎大好，間中拎起鏡片照面，最後更笑住對鏡頭講bye bye。拍片亦令其背後的衣櫃間因而曝光，鏡頭未能影到她的晚裝系列或手袋櫃，作為富太明星的衣帽間，算不上超豪華，中央五桶櫃上放滿小珠寶盒及首飾，背後放便服的層架櫃上，最搶眼是大堆相信是她愛牌的Masion Michel草帽，目測已有超過二十頂，而旁邊掛櫃則掛滿皮裙等。

上一代女神李嘉欣閉關多時，另一位上代女神黎姿就非常積極正能量，疫下推出美容品牌XOVE，經常帶女兒行山鍛鍊，又分享護膚保養心得。日前立春，又教粉絲飲蜂蜜水，「我習慣多喝蜂蜜水滋潤一下。蜂蜜含維生素和多種礦物質，清肺解毒，能增強免疫力，是日常最簡便的健康飲料。 」她昨日似乎又去了逛攝影店，在專業器材店睇書，「在別人的鏡頭前，希望能表現出自然和自信。充當模特兒之外，有時候我也很享受當攝影師，捕捉身邊的人和景物最美的一面，把動人的一刻呈現。 」女人要對自己外表有自信，黎姿收到Alexander McQueen送的肖像畫，對畫中的自己都忍不住讚美，「容許我高調一次，畫中人很美！ 」

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