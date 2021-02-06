停停走走，去去留留，彷彿就是香港人寫照。疫境之日常，戲院依然未開得，原打算賀歲檔的《狂舞派3》亦要延期，不過電影宣傳照常營業。這次舊將缺一不可，女主角顏卓靈說，這次重逢，珍而重之。

「第一集搵我哋呢啲小薯完全冇人識，會唔會拍完冇得上，上咗冇人睇？」竟然爆冷跑出一套熱血電影，顏卓靈說：「變咗我哋香港人嘅集體回憶！」

一別七年，大家都老了，「呢一次再埋班見返大家好開心，跟住取笑大家個個都老晒……哎吔，𠵱家我講到都想喊呀！」

暫停七年再開始，正如過去一年的疫情，「我讀大學已經拍咗《狂舞派》，然後有好多唔同工作又要讀書，畢業之後我冇停過，今次嘅停頓叫做一個暫停，對我嚟講係少少唞氣，重新沉澱同思考，然後再問自己，有冇嘢想玩想學！」顏卓靈說。

儲定子彈，準備開一個靚牛年。歲，始終要賀。

撰文：文嘉龍

兩個女人拍條口罩片

疫情下的香港人，活在永續口罩和限聚中，突然又已一年，日子還是繼續頂硬上。香港人最愛返工，電影人卻冇工可返，停業又停院。顏卓靈在去年2月，眼見反正冇工開冇收入，索性離開香港到峇里考瑜伽教練牌，沒有銀紙，起碼得到身心靈滿足。

在峇里逗留了一個月，簽證到期後飛到近距離的澳洲，開始了近四個月的旅居生活，在當地結識了從事電影美術的好友Victoria，顏卓靈與她拍了人生第一部自編自導自演短片，講口罩。「我去咗峇里考瑜伽導師牌，除咗拍戲我冇試過自己去一個地方咁耐，之後去咗墨爾本四個月，好奇幻！我遇到一個做美術嘅電影人，佢有份參與《The Lord of the Rings》（魔戒），我哋做咗好好朋友。佢哋嗰邊電影業又停工，抗疫基金又冇包含到電影人，佢哋停晒工！」

兩個同是天涯停工電影人，異地相逢成為知心友，「澳洲有好多人仲係未有戴口罩，嗰時2、3月香港已經斷晒貨，佢哋嗰邊戴口罩就覺得你係怪物。我無意中搵到一個香港製造同設計嘅口罩template有晒Lab test，我就介紹畀Victoria。我哋仲拍咗條片，呢個完成咗我少少夢想，開啟咗我其中一個夢想開端，因為我好想自己拍啲嘢。我哋兩個都好熱血，全世界都講緊要戴口罩嘅時候，佢哋仲覺得唔使戴喎，已經灰心咗，我哋兩個女人就喺度拍咗條口罩片。」其實，那時候在香港，正正有人說「戴咗都要除返落嚟」，這就是走在疫情前的示範囉！

在澳洲將近四個月的生活，顏卓靈眼界大開，「我都識咗一啲香港嚟嘅friend，佢哋有啲去working holiday，有啲已經住咗喺嗰度，我會約佢哋一齊去啲景點露營，因為澳洲大自然環境好靚，揸車去睇好靚，不過跟住開始lockdown，你唔可以走出你個neighborhood唔知幾多公里，之後開始好多時都困喺屋企。」

考獲瑜伽教練牌的顏卓靈，最初都有想過不如轉行，「我有諗過㗎！疫情初期我啲friend叫我轉行，話我有排都冇嘢做，所以我真係有諗過，而且都經歷一啲灰心，可能得自己一個喺屋企加上周圍都lockdown，我諗過係咪唔啱做演員？我又冇嘢做，成個行業好耐都冇工開，偶爾有少少工作又唔係搵我，我就諗自己係咪唔掂？之後越來越清晰問自己，係咪唔鍾意做戲？又唔係喎，如果𠵱家開始打後嘅人生淨係教瑜伽，我又唔OK喎！我都有教我啲朋友，我好鍾意大家一齊做瑜伽練習，但係要我下半世淨係教yoga，我唔甘心喎，yoga係有太多身心嘅好處，但係演戲帶畀我嗰種歡樂同辛苦，好似冇其他嘢代替到。」

捉住個初心就得

演戲夢想可以去到幾盡？七年前的《狂舞派》，一句「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」變成潮語，當年的阿花如今變成Hana。顏卓靈說，當年的去到幾盡，到了今天應該是說可以有幾堅持，「為咗夢想，你可以有幾堅持囉！堅持得嚟會面對乜嘢風浪，其實係關於尋找同成長嘅過程。」

變化一日都嫌長，何況是七年。人人都說勿忘初衷，顏卓靈也說初心很重要，「喺現實風浪或者混沌入面，你嘅初心有冇鬆咗？定仲有揸實呢？你捉住嗰啲嘢，以為係初心，打開原來係廢鐵，你嘅初心飄咗去邊？我覺得經歷風浪中捉緊初心嘅過程，成個過程叫做成長。」

畢竟只有27歲，其實顏卓靈不算經歷過甚麼大風大浪，但她13歲已經拍廣告入行，歷練無疑比一般同齡人多。一心想入行拍戲的她，自小已懂得把握機會，需知道當年她是看見《狂舞派》在fb的公開招募而立即報名，「招募之前我都有做modelling，主要我都係想入到電影圈，我唔識電影人，惟有靠一啲方法令到自己曝光，當初踏入電影圈都係自己desire嘅一個方向。」

顏卓靈正式入行後，才發現娛樂圈要當一個演員，不只拍戲那麼簡單，簡直要多功能發揮才能生存，「呢個圈子唔係觀眾睇到咁順利，後面有好多困難重重事情。我唔係叫演員喎，我叫多方位藝人都唔只呀，我要做marketing、要做promotion又要PR……我係咪真係鍾意呢？既然選擇咗電影呢個行業，我又有一個小團隊，我都要對佢哋負責，以前可能會好攰，𠵱家可能就要諗好多嘢！」

顏卓靈的確想得比較多，但學識了要面對自己的弱項，「𠵱家個心可能叫做打開咗啲，初初入行我成日俾我阿媽話EQ又唔高，身體又唔好，唔啱做呢行！我中間真係覺得唔係好適合，呢一行需要好fight得嘅體魄，最好捱一個月通頂都冇事，仲要好靚見人同埋人緣好，如果呢啲真係我嘅弱項，我入呢一行係逼使我去磨練呢一啲弱項，其實係加速你成長，Why not？只要你捉住個初心就得啦！」

覺得舒淇一定唔識我

《狂舞派》是顏卓靈初次做女主角的電影，一戰成名，二十歲出頭已經獲金像金馬影后提名，與章子怡、湯唯和鄭秀文等人角逐，好像一切都來得太快。顏卓靈說：「我不嬲覺得自己攞C，但最後攞A！我覺得套戲會唔會有人睇㗎？有人會睇街舞咩？啲主角三唔識七。總之我自己enjoy咗拍攝過程，識到班friend已經好開心，嗰段時間會覺得係咪真實經歷？要行紅地毯，係咪都係拍戲一部份呢？件事對我嚟講好離地，我用咗好多時間去消化。」

更加有趣的現實是，顏卓靈與湯唯曾一齊角逐影后，兩年後在《北京遇上西雅圖之不二情書》中，顏卓靈就飾演少女版湯唯，而在2015年的《尋龍訣》，顏卓靈的對手是劉曉慶、舒淇和陳坤等大明星，「我keep住都係覺得我係一個小薯，佢哋唔會識我，我係一個普通𡃁妹，你係舒淇、陳坤、黃渤喎，覺得啲前輩唔會識你，原來唔係囉，你參與得呢個project，人哋會去了解你！我面對呢啲份量級前輩嘅時候唔敢講嘢，一講嘢就驚俾人覺得你真係咁𡃁妹，講埋啲小學雞topic！」

小薯遇上大明星，原來巨星也是凡人。「我好深刻就係舒淇，佢已經係一個咁高成就影后級人馬，但係佢好平易近人。首先我覺得舒淇一定唔識我，覺得會好有距離，點知超級nice，佢又會替我心痛，因為嗰時條裙（戲服）露個膝頭哥出嚟喺零下唔知幾多度，佢幫我鬧個導演畀咁少衫我着，打戲個個都有替身我又冇！之後我送咗本書畀佢，佢寫咗啲感想po出嚟，我自己都嚇親，原來佢會真心留意我哋後輩，我哋嘅思緒又會勾返起佢一啲青春體會，我哋有好多相似嘅連繫。」

不過顏卓靈比舒淇撈多一瓣，就是唱歌。2017年以樂壇新人進軍樂壇，顏卓靈在《叱咤》更獲生力軍金獎。說到唱歌的發展，似乎又停頓了，「停咗幾年，出完第一隻碟想雙線發展，但接咗好多拍攝冇乜break，跟住去到上年，我好想唱返歌唔想停咁耐就遇上疫情，雖然我知道歌手界入面，喺疫情去到中後期，大家都出多咗歌，但係我嘅諗法係想儲子彈，𠵱家成個氛圍靜啲，錄新歌要等一個好時機，同埋我都希望拍戲為重。」

顏卓靈身邊亦有一位同是演戲的男友白只，兩人在拍攝《大樂師．為愛配樂》時撻着，2016年公開戀情，兩人年齡相差14歲。有位演藝出身又攞過金像獎的男友，有否請教男友演戲心得？「我哋都會有一啲戲劇上交流，正如我哋《狂舞派》演員聚埋一齊不斷討論，我身邊圈子有一啲朋友都係關於演藝事業，一聚埋就狂講停唔到，所以我同白只都會有呢一種交流，近年其實多咗問佢意見。」

兩人已經先後三次合作電影，最不介意情侶檔同場的，應該係呢pair！

【後記】條路自己揀

27歲的顏卓靈，畢業於浸會大學英國語言及文學系，不知有否關連，訪問時出現很多英文單字。眼前的她，不狂不舞，反而文藝得交關。說起初心，她會說現在做自己「心之僕人」很開心，很文青吧！她說，自己是個內向型的人。

讀書年代已開始拍戲，有否錯失了最珍貴的校園生活？她說：「呢條路係我揀，重新揀，我都係會咁揀，本身我唔係嗰啲鍾意shopping周圍唱K嗰種人，我有幸可以spend咁多時間喺自己興趣上面，我覺得呢個lifestyle好適合我喎！」

比較不文藝的說法，就是條路自己揀，仆街唔好喊！放心，顏卓靈條路，應該唔使喊。

化妝：Winki Tsang＠vinciwinki.com

髮型：Hugo Poon

服裝提供：Theory

首飾提供：initial Accessory

場地提供：Green Tomato Limited