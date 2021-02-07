日本男子組合EXILE的35歲成員SHOKICHI曾經與前AV界天后明日花綺羅傳緋聞，兩人關係疑幻疑真，但他上月23日卻被日媒《週刊文春》影到去完桑拿後，到東京赤坂一間燒肉店，與一名長髮美女及男性友人聚餐，之後更與美女一同返回寓所，但該名女子並非緋聞女友明日花。

SHOKICHI和明日花被指同樣都是出名愛「食肉」，換畫當食生菜。明日花的友人向雜誌爆料，指SHOKICHI在明日花前年生日時，送了一條巨型吞拿魚給她，還向友人介紹明日花為女友。明日花一向愛吃吞拿魚，收到重禮後亦在社交網站貼上吞拿魚派對的照片，兩人疑似玩認真。《週刊文春》又指SHOKICHI經常會邀請明日花回家搞男女關係，而明日花上載的自拍照更被fans發現背景與SHOKICHI的寓所相同。SHOKICHI後來因為避嫌，暫停邀請明日花回家作客。

SHOKICHI上月偕美女A小姐坐車抵達寓所後，兩人前後腳落車，顯得非常謹慎。有知情人指，A小姐是在美容院工作，年約30多歲，而且喜愛夜蒲：「SHOKICHI與A小姐交往很久，A小姐很迷SHOKICHI，一有時間就會看他的社交網。」兩人在一夜春宵後，到翌日早上亦是前後腳出門，A小姐在SHOKICHI離開寓所後，40分鐘之後才獨自離開。SHOKICHI事後被狗仔隊追訪，但卻沒有任何回應，其事務所亦指不會理會他的私人事，至於明日花方面就回應指SHOKICHI是依照本能辦事的男人。

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