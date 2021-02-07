蒙嘉慧（YoYo）與老公鄭伊健於2013年在日本東京結婚，兩夫婦婚後的感情一直有增無減，經常孖住踩單車、行山、打羽毛球、打機，去年2月，更有讀者透過「爆相爆片」指，在福岡目擊YoYo和伊健在大濠公園附近踩單車，有知情人士透露，他們早年已在當地置業。而《蘋果》最近收到爆料，有指近年減產演出的YoYo，原來去年投資7位數轉戰日本房地產，在福岡市成立「八方不動產株式会社」，開拓自己的事業。

據知，YoYo在1年多前着手籌備日本房地產公司，並在半年前開始營運，全程均以廣東話溝通，方便為有意在日本福岡投資或置業的香港人。而YoYo的卡片上，印有她的日本全名及英文姓氏「Mung」。《蘋果》更發現YoYo的房地產公司在社交平台facebook和MeWe分別開設專頁，介紹其公司屬日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」的會員，以及領有日本當地不動產牌照，而且在專頁上亦有分享當地的物業資訊，當中還上載了YoYo與同事們的合照，以及與已移居福岡的朋友片段。

《蘋果》聯絡上YoYo，問到她是否在日本開設公司？投資了7位數字？日後是否會減少幕前工作？她透過短訊回覆：「多謝你嘅關注，請多多支持！」看來默認了在日本發展另一個事業。

據悉，伊健與YoYo相當喜歡福岡的生活環境與節奏，早已於福岡買屋，二人近年居於日本的時間比香港多，一般只有工作才會回港，與已移居日本無異！其實不少藝人十分鍾情日本，所以都會申請永久居留權，如梁朝偉、曾志偉等。

YoYo自2013年離開無綫後，翌年就轉投王維基創立的香港電視網絡，但因不獲政府發免費電視牌照，令她與林文龍合作的劇集《天網》即時煞停拍攝，回復自由身的YoYo，間中都會參演港台劇集，最近的一次演出，已是2018年接拍邵氏兄弟劇集《飛虎之雷霆極戰》。

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