現年55歲的80年代日本女歌手谷村有美於2002年與72歲日本麥當勞前社長原田泳幸結婚，她前日在東京寓所內被人用哥爾夫球練習用具毆打腳部，澀谷區警署昨日拘捕涉嫌家暴的原田，未有透露他有否認罪。

警方表示，收到谷村的報案後，已經向原田進行問話，並正在調查事件。原田泳幸於90年代曾入職日本的蘋果電腦公司，其後擔任社長一職，之後又成為麥當勞的社長。自2019年12月起，原田就任日本貢茶的CEO。原田於2009年更曾獲日本男士雜誌《GQ JAPAN》選為代度男士。而谷村有美就於1986年參加面試後加入樂壇，曾經唱過《努力啊Broken Heart》和《被相信的事物打救》等大熱作品，亦擔任過電台DJ和出書，多棲發展。谷村經朋友介紹認識當年仍是蘋果社長的原田，拍拖數年後於2002年結婚。谷村在婚後以家庭為重，在2009推出精選大碟後，就再沒有新作推出。家暴消息傳出後，谷村的歌迷紛紛在Twitter留言討論，又貼上珍藏CD，其中一名fans更指他知道偶像被打後不能入睡。

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