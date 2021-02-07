許廷鏗去年樂壇大豐收，首奪叱吒樂壇男歌手金獎，成就獲肯定，在疫情下至今仍未可以公開慶祝，為報答Fans，今晚許廷鏗在觀塘舉行網上直播滿足大家對他的求知欲，更揚言有問必答：「Fans等咗咁耐，冇理由會問啲尖銳問題啩，但一直以來都好玩得開，冇咩難到我。」有下廚心得的許廷鏗，希望日後能以廚藝答謝Fans，親自下廚聚餐，並說：「10幾人大鑊飯都煮過。」

許廷鏗在社交平台出Post時，意外令豪宅環境曝光，他解釋：「唔意外，幾年前都曝過光，反而近日疫情同屋企人相聚時間多咗，我叫家姐兩個小朋友神奇之女同2.0，以前大家會一齊食飯，但而家會喺花園開party，我都希望有能力有間咁靚嘅屋，呢個係爸爸媽媽努力成果。」

許廷鏗早前推出專輯後一碟難求，變成炒價，他笑說：「話係天價就太抬舉我，我唔想鼓吹呢個風氣，但又好爽好開心，做隻碟時點估到會係咁，但都希望越值錢越好。」雖然反應熱烈，但未必會加印，因為不想辜負首批Fans支持：「值唔值600元就自己諗，我覺得係有價值嘅。」

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