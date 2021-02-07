香港影帝黃秋生為工作到台灣長期居留，多次鬆口表示有意移民當地的他，近日接受台灣傳媒壹電視訪問，他指自己做人從來都沒有計劃跟打算，是個隨遇而安、人生行到邊算到邊的人，他打譬如稱：「我這邊不滿意，就搬到英國；英國不滿意，又搬到意大利；意大利不滿意就搬回香港。」

講到他自2014年起為雨傘運動發聲後，6年來失去很多工作機會，甚至零收入，他坦言自己也是因為在港無工開才到台灣，但他強調自己不要做一個逃亡者：「香港有工作，我不會走；香港要是安全，我不會走；我不安全，沒有工作，但這邊（台灣）有呀，這邊安全，我就自然過來，自然就留下來。」他又指：「我不絕望我不會走。」

睇好台影壇可發圍

黃秋生曾在港台兩地的電影頒獎禮中都曾獲獎，他在訪問中亦提到相關話題：「要是台灣以前，沒有大陸的時候是誰的事業？是台灣的事業！你（台灣演員）為甚麼現在就……吃那個火鍋吃了2年，你就覺得你不可以回家吃飯？我經常在想，台灣人本來就電影工業怎麼樣起來？就靠台灣人去教的，（大陸）本來就不懂，他們拍的就是黃土地、綠土地、一棵樹呀那些，那你為甚麼到最後你沒有那個市場了，就不知道原來我們還能拍片？香港沒有，就正是這個時機去吸收香港有的東西，那你現在就是時候提台灣電影搞起來的時候。你沒有這個市場，你往後看遇有整個世界在後面，所以台灣是絕對可以做得到！」

拒絕沉默做幫兇

黃秋生再被問到有無後悔發聲，他說：「因為你不發聲、你不講話，就等於說你是同意，我看到了，我把我的頭扭回，我看不見，你就是同謀。還有，下一個就是你。」黃秋生認為世界上有很多這種以為自己是把握住真理，但其實實是歪理的人，他覺得一定要踢爆這些人。

講到6年零收入，有無考慮「變節」，黃秋生反問：「變……可以回頭嗎？」他更以捲入逃稅風波被封殺的大陸女星范冰冰做例子，他指對方已經賠錢了，受了法律的制裁了，至今仍不停被打壓，黃秋生直指：「可是在某一些的環境裏面，你根本不可以，我要你跪、跪完之後要你哭，哭完之後要打你，搞到你死為止，這是變態的。」

兒時被欺凌留陰影

黃秋生貴為影帝，但他明言自己多年來都受到被欺凌的對待，包括兒時在寄宿學校，因為沒有守規矩穿內褲，被檢查後揭發，最後罰他全裸站在操場中央，造成他心裏不能磨滅的陰影，令他長期發噩夢，最後在拍攝三級片《聊齋艷譚續集：五通神》獲得全裸演出的機會，讓他終趁機克服了潛藏心底裏的恐懼，走出陰霾，也就沒有再發同一個噩夢了。黃秋生更笑言，可能因為他是個演員，才得以「解脫」，否則，可能會變成一個變態佬。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！