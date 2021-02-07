由周迅、李冰冰及黃曉明等主演的電影《風聲》，一直都被譽為諜戰片的經典，戲中兩位女主角周迅及李冰冰的演出，更令一眾影迷難忘。雖然周迅與李冰冰的演技超水準，但伊能靜最近參加大陸綜藝節目《我就是演員3》時就非常勇敢，與另一大陸女演員劉孜一起挑戰周迅與李冰冰的戲份，結果被評判之一的章子怡批做得太Over，而伊能靜最後更被踢出局。

章子怡睇到扁嘴

伊能靜與劉孜在節目中，分別要飾演周迅演的顧曉夢（伊能靜）及李冰冰演的李寧玉（劉孜）。劉孜先要跟陳楚生演的武田重現被除衫驗身一幕，與原庄的李冰冰與黃曉明相比，兩人演出只屬不過不失，而劉孜亦一味只喊，未能做到李冰冰的內心崩潰效果。到了伊能靜與飾演吳隊長的許君聰演出兩人相認、以及吳隊長要她告發自己時，伊能靜全程幾乎沒有任何表情亦看不出有任何內心戲，之後兩人又因在手上寫字一幕演得太快，令睇到扁晒嘴的章子怡即時拍板「滅星」。

之後，到伊能靜重遇被驗完身的劉孜，而伊能靜要劉孜去告發自己時，兩人攬在一起喊到力竭聲嘶，非常突兀。而在品評各人的表現時，當伊能靜聽到章子怡指女演員要喊成這樣是非常難和累時，以為被讚的伊能靜即忍不住笑了一下，但章子怡隨即拿之前也有演過該段戲份的辛芷蕾及劉敏濤與兩人相比，表示她們與辛芷蕾及劉敏濤之間的最大分別是「沒有克制」：「如果大家能夠相對克制一點，可能會更好一些。」而最終，伊能靜就被淘汰，至於劉孜則可以繼續留低。

雖然伊能靜事後在微博出post表示「非常感恩導師的每一句批評」，不過有網民就指自己在她的微博中留了一句「演的確實不好」後，就被伊能靜删走評語。

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