台灣女星「雞排妹」鄭家純早前自爆被台語歌手翁立友摸籮，昨日打算到翁立友主辦的記者會與對方當面對質時，卻被唱片公司以調虎離山呃走，而翁立友則在記者會上稱「我從來沒有做任何性騷擾事件」，以「受害者」來自稱，致雞排妹其後要委託律師出聲明，指這個形容詞對雞排妹來說是「二度傷害」及更嚴重的惡意。

雖然雙方各執一詞，不過昨晚有台灣網民在facebook分享，表示當日有在場的目擊者朋友留言的對話截圖，稱「網友匿名提供，該公司給員工封口了，不曉得算是甚麼炒熱氣氛的橋段，看文字都覺得爛」。對話中提到「我朋友當天在場」、「他的確『刷卡』她的屁股，他說是為了炒熱氣氛」、「而且他唱歌的時候，雞排妹正在台下休息，他還特地叫她上台騷擾她」。對話截圖目前已在網路瘋傳，引起廣泛熱烈討論。

雞排妹控翁立友性騷事件至今8日，卻一直未有當日尾牙在場人士出面，仍未有當天舞台上的影片流出，令讓事件演變成羅生門。截圖的對話中也提到「現場應該一堆影片吧」，對方則回「現場沒人預料到他會這樣刷卡她啊」，更寫道，辦該場尾牙的博弈公司，「已經為了此新聞整間公司搬家了，可能會嚴禁員工把影片外流。」

台灣《蘋果新聞網》曾將該則網民貼文轉給雞排妹看，但她未有多作回應。而翁立友所屬豪記唱片則回覆：「不好意思，前天聲明會有說，目前交由律師處理，不再回應了！」

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